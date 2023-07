La nueva temporada del Fernán Gómez se centrará en las mujeres creadoras

viernes 07 de julio de 2023 , 08:01h

Este oficio, Dios mío, tan precario

de ir conjuntando la mirada y el verbo,

este oficio tan de tanteo, tan de sombras

que persiguen la luz como un ahogado (…)

Qué oficio tan humilde y ambicioso,

qué meta inalcanzable,

qué hermoso oficio

para dejarse en él la vida entera

(Fragmento de Oficio de Tinieblas de Francisca Aguirre)

Tras el éxito la pasada temporada de espectáculos como Tea Rooms, Las Sinsombrero o Historia de una maestra, el teatro quiere continuar en su nueva programación dando voz a esas voces que tradicionalmente han estado silenciadas, recuperar historias de y sobre mujeres creadoras, célebres, pero también de las anónimas y familiares.

Todas ellas vertebrarán la programación de la nueva temporada del Teatro Fernán Gómez.

“Cuando empezamos este camino nos propusimos hacer del Fernán Gómez un lugar efervescente, donde cada día fuese una experiencia, donde siempre hubiera algo interesante que hacer y en lo que participar. Creemos que ese objetivo, a pesar de pandemias, ‘filomenas’ y otras malas hierbas, se ha cumplido con creces y cualquiera que hoy se pase por el teatro es testigo de ello. Esta próxima temporada seguiremos con esta misma idea, con esta misma ilusión”, ha señalado Laila Ripoll, directora de este coliseo situado en la Plaza de Colón de Madrid.

Teatro

Los días 22, 23 y 24 de septiembre se podrá disfrutar del montaje Tras los balcones, una producción del Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Se trata de un singular espectáculo itinerante e inmersivo, en el que dos grupos de actores recorrerán diferentes espacios del centro interpretando textos de, entre otros, Juan Mayorga, Jerónimo López Mozo, Gracia Morales, Juan. Una idea original y dirección de Adolfo Simón.

La Sala Guirau comenzará temporada con el montaje Galdós Enamorado, con Emilio Gutiérrez Caba y María José Goyanes en los papeles protagonistas y texto y dirección de Alfonso Zurro. La obra es una ficción teatral en torno a la relación sentimental y epistolar que mantuvieron los escritores Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.

También en la Sala Girau se representarán Abre el ojo, de Rojas Zorrilla, a cargo de Noviembre Compañía de Teatro, con versión y dirección de Eduardo Vasco; 4x4, el nuevo montaje que estrenará Ron Lalá en diciembre; Tío Vania, con versión y dirección de Juan Pastor, quien respeta el texto original aportando toques de comedia sobre el sentido trágico de la vida; La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín, en versión teatral de Eduardo Galán y dirección de Helena Pimienta, o Todas las hijas, una producción del Teatro Arriaga, con dirección de Andrés Lima e idea original de Gemma Martínez basada en La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca.

Completan la programación en este espacio Un delicado equilibrio de Edward Albee y dirección de Nelson Valente, con Alicia Borrachero, Manuela Velasco y Ben Temple en el escenario y Descarados, de Darío Fo y Franca Rame en la versión y dirección de Santiago Sánchez, a cargo de la compañía L’Om Imprebís.

La Tuerta abrirá temporada en, una obra de Nueve de Nueve Teatro que, además, es la ópera prima de Jorge Usón como director y autor teatral. Este montaje rinde tributo al teatro mismo y al poder del perdón como elemento revolucionario y transformador. Paloma Pedrero, con la compañía Caídos del Cielo presentará Isla, un montaje que mostrará una Sala Jardiel Poncela totalmente transformada para esta ocasión.

Este mismo espacio albergará Vano fantasma de niebla y de luz, una selección de textos de Bécquer realizada por Raúl Losánez, con Beatriz Argüello y David Luque en la interpretación, Jorge Bedoya en el piano y la voz de Raquel Riaño.

En noviembre, Esther Carrodeguas con Lo único que verdaderamente quise toda la vida es ser delgada abordará la gordofobia con una cruda sinceridad. Inma González escribe y dirige El grito del cardo, un espectáculo creado para darle voz a aquello que permanece a la sombra cuando lo diferente, lo controvertido, lo que se sale de las normas establecidas se reprime o se oculta en el olvido.

El año 2024 comienza en la Sala Jardinel Poncela con paella de Tarambana Teatro, David Fernández ‘Fabu’ es el autor del texto de este montaje que ha dirigido Víctor Velasco. Le seguirá Yerma, de Federico García Lorca, en versión de María Goiricelaya, montaje recientemente galardonado con el Premio Max. Como dice su autora: “Quizá sea un sacrilegio planear una Yerma sin una palabra de Lorca, pero ésta tiene las palabras de todas aquellas mujeres que hoy se enfrentan a la imposibilidad de tener descendencia de forma biológica”.

Marzo comenzará con Mi abuela no se llama Carmen, creada e interpretada por Ana Mayo. La obra nos muestra el viaje de una nieta que redescubre a su abuela en los últimos momentos que pasaron juntas. Teatro del Astillero presentará Paraíso de Inmaculada Alvear, con la dirección de Luis Miguel González Cruz y Chema Ruiz en la interpretación.

En abril, será el turno del recuperado ciclo de Teatro y Derechos Humanos que tan buena acogida tuvo en su primera edición y que, en esta ocasión, estará dedicado a reflexionar sobre la situación en Ucrania. Tres espectáculos formarán parte de este ciclo: El protocolo del quebranto, de unahoramenos producciones y Laboratorio Galdós Internacional; Borsch, de Ksenia Guinea, y El largo camino (historias de Ucrania), de la dramaturga ucraniana Viktoriia Chernobuk en colaboración con Manuel Benito y Raúl Quirós. Paciencia debe morir será la encargada de cerrar la temporada teatral en la Sala Jardiel Poncela. Un texto de Denise Despeyroux, con la interpretación de Paula Iwasaki y Guillermo Serrano.

Navidad en la Villa

El público familiar e infantil tendrá su espacio con Navidad en la Villa que este año ofrecerá el montaje que resulte ganador del Certamen Barroco Infantil en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Esta colaboración con el festival se produjo por primera vez el pasado año y, tras la buena acogida, esta Navidad se programará durante más tiempo, del 19 de diciembre al 7 de enero,

Música y danza

El Fernán Gómez se ha consolidado como uno de los centros de referencia de la oferta musical madrileña. Durante esta temporada, volverá a ser sede del Festival Internacional JazzMadrid dirigido por Luis Martín, en el que se mantendrá el equilibrio estético entre sus propuestas y la presencia de artistas nacionales e internacionales. En diciembre, regresará la ya tradicional cita con Los Grandes del Gospel que ofrecerán, entre otros espectáculos The streets of New Orlenas by The New Orleans Gospel Stars.

Durante la primavera/verano volveremos a disfrutar de la música de raíz con Música en la Villa, un festival que da voz a aquellos artistas que basan sus trabajos en la tradición y el mestizaje, y la quinta edición de Música Antigua Madrid.

Flamenco Madrid traerá en su octava edición una amplia programación de calidad, donde cante, toque y baile se presentarán a través de artistas ya consagrados y emergentes.

Durante la última quincena de junio la danza volverá a ser protagonista de la programación con la cuarta edición de Danza en la Villa. Contemporánea, danza-teatro, circo, urbana, española, flamenco… todos estos estilos estarán representados en esta próxima edición que volverá a realizarse en las salas habituales y en espacios expositivos no convencionales como la Sala III.

Frívolo y Chico repetirá este año y celebrará su segunda edición. Un ciclo que ofrece un particular homenaje a la lírica de pequeño formato, las variedades y el cuplé.

Exposiciones

La temporada expositiva comenzará con Amazônia de Sebastiâo Salgado, del 13 de septiembre al 14 de enero. La muestra ofrecerá una experiencia que traslada al visitante a lo más profundo de la selva amazónica. Más de 200 fotografías de gran formato, siete películas, una banda compuesta especialmente por el músico Jean-Michel Jarre y una ambientación con los sonidos reales de la Amazonia mostrarán el resultado del trabajo de Sebastiâo Salgado y los siete años que pasó conviviendo con 12 poblaciones indígenas con el objetivo de poner de manifiesto la urgencia de preservar el planeta. De marzo a junio de 2024 la Sala de Exposiciones acogerá Notre-Dame Paris, L’Exposition Augmentée.

La mediación y las actividades formativas son una parte muy importante dentro de la programación del teatro que esta temporada seguirá ofreciendo talleres y propuestas en torno a los espectáculos y compañías programadas en sus salas como charlas, conferencias, debates y presentaciones.

Diseños de ilustraciones

El Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa continuará durante la nueva temporada apoyando a la ilustración a través de los carteles que edita para promocionar sus espectáculos. De esta forma, se espera que, a los nombres de Raúl Arias, Alexandra España y Beatriz Ramos, conocida como ‘Naranjalidad’, se unan el de otros creadores de carteles de Danza en la Villa, Navidad en la Villa o Mañanas de abril y mayo, respectivamente, durante la temporada 2023-24.