Vacaciones en Andalucía en cualquier época del año

martes 11 de julio de 2023 , 07:51h

Si hay algo que nos gusta de Andalucía es que es uno de esos destinos que nos permiten explorar todo tipo de terrenos. Unas vacaciones por Andalucía pueden ser sol y playa, pero también pueblos de interior, visitas a yacimientos arqueológicos o incluso rutas por grandes ciudades. Esta comunidad autónoma es amplia y cuenta con tanta variedad que viajar por Andalucía puede ser el mejor plan para tus próximas vacaciones, sean cuales sean tus gustos; ya sea recorriendo el señorial centro de Sevilla o alquilando una casa rural en Andalucía para recorrer la ruta de los pueblos blancos.

Vacaciones en Andalucía durante cualquier época del año

Si hay algo bueno en los viajes por Andalucía, es que podemos hacerlos en cualquier época del año. Sí, unas vacaciones por Andalucía podrían plantearse en verano, pero también en primavera, en otoño e incluso en invierno.

Seguramente una de las estaciones más amables en el sur de España sea la primavera. Meses como abril y mayo son, además, muy interesantes para conocer fiestas tan populares y famosas como la feria de abril y los patios y las cruces de Córdoba en mayo.

Por otro lado, en primavera las temperaturas aún no son demasiado altas, por lo que sería un buen momento para alquilar una casa rural en Andalucía y conocer su interior.

En otoño, por su parte, nos encontramos con temperaturas también suaves, pero lejos de lo que puede pasar en otros rincones de España, no hay tantas lluvias. Es otra de esas épocas interesantes para hacer rutas por el interior de Andalucía, aunque hay grandes ciudades como Málaga o Granada que también pueden ser interesantes durante estas fechas. Otra opción sería la de visitar los parques naturales de la comunidad autónoma.

Unas vacaciones en Andalucía en invierno también es una excelente elección. El motivo es que no se suelen alcanzar temperaturas demasiado bajas, aunque esto no significa que no podamos, por ejemplo, disfrutar de un ambiente navideño en todas las plazas de ciudades y pueblos. Además, no podemos olvidarnos de que uno de los grandes atractivos de invierno está a nuestra disposición: Sierra Nevada.

En verano poco se puede añadir; y es que la oferta de costa de toda la comunidad autónoma es de las más apreciadas del país. Unas vacaciones en Andalucía incluirá playa en verano, y esto es así. No obstante, también podemos compaginarlo con alguna ruta por el interior, por ejemplo, con algunos de los pueblos blancos que quedan fuera de la costa.

¿Qué ver en Andalucía? Rutas para todos

Ya hemos visto que unas vacaciones por Andalucía pueden organizarse en cualquier época del año. Ahora es momento de darnos cuenta de la gran diversidad en cuanto a rutas.

Seguramente, destinos como Granada, Málaga, Córdoba o Sevilla están marcados muy fuerte en cualquier idea de viaje a esta comunidad autónoma. No podemos negar, ni queremos, que estas ciudades poseen un patrimonio de lo más interesantes. No obstante, además de las grandes ciudades, también se pueden hacer rutas alternativas por otros tesoros de Andalucía.

Un buen ejemplo es el de la ruta por los pueblos blancos de Cádiz. Se trata de un precioso recorrido por 19 municipios de lo más pintorescos. Un buen momento para alojarnos en una casa rural en Andalucía y visitar lugares como Arcos de la Frontera, Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Zahara de la Sierra, Grazalema, Olvera, Bornos, Espera, El Gastor, Villamartín, Algodonales, Torre-Alháquime, Prado del Rey, Ubrique, El Bosque, Benaocaz o Villaluenga del Rosario.

Por otro lado, no hay que olvidar que toda Andalucía está plagada de vestigios romanos. Podemos realizar una ruta por lugares como Málaga para descubrir Acinipo en Ronda, uno de los yacimientos romanos más destacados de la comunidad autónoma. En él, destacamos a su vez el teatro romano, capaz de representar el esplendor romano de la villa en el siglo I a.C.

En Málaga también, nos encontramos con los baños romanos de la Hedionda en Manilva y Casares. Según cuentan, hasta el mismísimo Julio César vino hasta estos baños para poder disfrutar de sus aguas curativas. Se trata de unos baños abovedados con agua sulfurosa.

No podríamos olvidarnos de Itálica, en Sevilla. Esta antigua ciudad romana fue la primera que se fundó en Hispania. Cuenta con teatro, con un acueducto, termas e incluso restos de casas.

Como podemos ver, el patrimonio histórico de Andalucía se puede encontrar en cada núcleo urbano, pero sabemos que es más, mucho más; y es que no podríamos terminar sin hablar de algunas de sus zonas de playa. Pueblos como Chiclana, Nerja o Tarifa son siempre un acierto, para poder conocer así playas como la de Barrosa o la impresionante playa de Bolonia. Además, los amantes de las playas más vírgenes tendrán una cita en Cabo de Gata, un lugar en plena naturaleza que permite la más absoluta desconexión con playas que parecen sacadas de una película.