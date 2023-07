Motivos que harán que este año quieras disfrutar de tus vacaciones sobre cuatro ruedas

lunes 24 de julio de 2023 , 08:05h

El autocaravanismo sigue ganando adeptos año tras año y se ha convertido en un fenómeno en toda España. Si bien son muchas las personas que deciden alojarse en un hotel para disfrutar de sus vacaciones, también son muchas quienes, tras probar la experiencia en autocaravana o furgoneta camper, han decidido seguir apostando por esta modalidad para disfrutar de sus vacaciones de verano y en sus escapadas de fin de semana.

Pasar las vacaciones en un hotel o en una autocaravana son dos opciones totalmente diferentes. Para aquellos que nunca han disfrutado de la libertad que aporta la autocaravana o tienen dudas sobre qué alojamiento es mejor para este verano, Yescapa, empresa líder europea de alquiler de autocaravanas y camper, desvela las ventajas que aporta la autocaravana frente a un hotel. ¡Toma nota!

Flexibilidad: en autocaravana los horarios los marcas tú

Cuando uno opta por alojarse en un hotel los horarios están presentes en todo momento. Una hora para entrar en tu habitación, otra para salir, el desayuno es de una hora a otra hora ¿y si quieres dormir hasta más tarde? Lo mismo ocurre para las comidas o las cenas, sí o sí, hay un horario al que debes adaptarte y respetar.

Sin embargo, optar por una autocaravana significa que los horarios los pone cada uno. Es la libertad máxima: tú decides a qué hora te levantas, cuándo desayunas, comes o cenas y decides qué comer. Se entra o se sale según se quiera, sin tener que preocuparse por horarios o si no se puede acceder a la habitación porque todavía se está limpiando. En definitiva, con la autocaravana uno experimenta la máxima flexibilidad y libertad, algo muy apreciado para quienes buscan relajarse y no tener que seguir estrictos horarios.

Autocaravana: siempre en busca del buen tiempo

Por un momento cierra tus ojos e imagina. Has hecho una reserva en un hotel de ensueño para disfrutar de tus vacaciones. Ha llegado el día de disfrutar al fin de tus vacaciones y el tiempo es horrible o la playa con la que llevas todo el año soñando tiene bandera roja porque justo esa semana está infestada de medusas. Pero, has hecho tu reserva y tendrás que quedarte en el hotel toda esa semana, te guste o no.

Sin embargo, en una autocaravana esos imprevistos no son un problema ¿llueve? ¿medusas? ¡no pasa nada! Gracias a la libertad que aporta siempre podremos desplazarnos allá donde esté el buen tiempo y la zona de baño sea la mejor. Y es que sin falla el plan A con la autocaravana siempre podremos lanzarnos a por el plan B.

En autocaravana: menos es más

No cabe duda que viajar en autocaravana requiere, a la hora de preparar el equipaje, ser práctico y no dejar sitio a los “por si”. Gracias a ello, preparar la maleta será una tarea más sencilla y nos llevaremos sólo lo realmente esencial porque con la casa a cuestas tendremos todo lo necesario. Y si hace falta algo, lo podremos encontrar en el camino. ¡Olvídate igualmente de hacer y deshacer las maletas!

Esto es algo que se agradece al regresar a casa, ya que hacer la maleta para irnos de vacaciones a un hotel, por ejemplo, se hace con mucha ilusión, pero tener que vaciarla cuando ya se han terminado las vacaciones, suele costar más porque llevamos más de lo necesario, al no saber con certeza con lo que contaremos para nuestras vacaciones.

En autocaravana alojar a toda la familia es más fácil

En el caso de viajar con niños, y ya no digamos en el caso de una familia numerosa, hospedarse en un hotel puede ser difícil. Si bien existen las habitaciones familiares o comunicadas entre sí, no siempre están disponibles, por lo que viajar en familia requiere en muchas ocasiones planificar el viaje con mucha anticipación y organización.

Sin embargo, en el caso de irse de vacaciones en autocaravana o camper, ese problema no existe, ya que hay muchas opciones de vehículos familiares, como la autocaravana capuchina, donde tanto niños como mayores podrán compartir, lo que sin duda será una ocasión perfecta para disfrutar de tiempo de calidad en familia, a la vez que se disfruta de paisajes y rincones muchas veces ocultos al viajero que se aloja en un hotel.