Galicia: Fiestas de Interés Turístico en agosto

jueves 03 de agosto de 2023 , 08:14h

Norte, sur, este, oeste, en cualquier punto del planeta Galicia hay algo que celebrar en agosto. Hay fiestas para parar un carro: muchas dedicadas a una virgen o un santo, otras sobre algún producto de la gastronomía local, o incluso a otro momento de la historia…

¡Aquí llegan las mejores fiestas de agosto! (todas ellas de interés turístico, por supuesto).

El día 1 arranca con la original Romería de San Fins do Castro, en Cesullas, Cabana de Bergantiños, famosa por el “berro seco”, la quema del Santo de la Pólvora y la fuente milagrosa, con agua que hace desaparecer las verrugas. El día 2 empieza la Festa do Albariño en Cambados (2-6), con sus casetas, las catas, el Túnel del Vino, las damas y caballeros, los premios…

A primeros de mes coinciden las fiestas dedicadas a los pimientos: Festa do pemento de Herbón de Padrón (5), de los que unos pican y otros no; la Fiesta do pemento da Arnoia (4-6), y la Fiesta do pemento de Oímbra (6), con pimientos más grandes y dulces.

Pimiento de primero y tortilla de segundo. Hasta Silleda vamos, a la Romaría da tortilla de Laro (4-6), en la Carballeira do Castro, con degustación, música, concurso… y servicio de autobuses, un buen detalle. Y más comida en la Festa das sopas de burro canso (5) en Muíños, con campeonato de carrilanas incluido, en un día en el que también se degusta el galo pica o chan (gallo pica el suelo) y el becerro de O Xurés. Los gallos de O Pino también tienen fiesta: la iesta do Galo Piñeiro y Mostra cabalar (5-6), donde los gallos van a concurso y también se comen, y hay espectáculos ecuestres y fiesta celta.

Si somos más de pescado, no podemos perdernos la Feria do bonito de Burela (5-6), con exquisitas degustaciones en el puerto. Sin dejar la Mariña Lucense, el Festival folclórico internacional do emigrante (5), en Barreiros, se llena de tradiciones de todo el mundo. En Ribadeo también tiran de tradición en la Xira de Santa Cruz o Día da Gaita y Romaría a Santa Cruz (5-6), lo mismo que en el Festival de Pardiñas (4-6) en Guitiriz, que lleva el subtítulo de “feria y fiesta dela música y del arte”, y donde se juntan grupos de todas partes, muestras de artesanía, ferias de libros, exposiciones, recitales poéticos… y, lo más singular: la Mostra de Artesáns de Instrumentos da Música Tradicional. Por otro lado, en Seoane do Courel, se celebra el Filandón de Músicas do Courel (6), este año dedicado a la memoria de Xesús Galán López, con actuación de cantores, brindeiros, gaiteiros… y muestras de productos de O Courel.

Un manera estupenda de rematar la primera semana de agosto es hacer el vikingo en la Romería Viquinga de Catoira (1-6), con teatro, comida vikinga, desembarco en las Torres de Oeste… También tenemos excusa para disfrazarnos de época en el Mercado medieval de Mondoñedo (11-13), con gran torneo, hípica celta tiro con arco, y demás cosas medievales.

Las Festas do Monte (7-15) en A Guarda, duran toda la segunda semana de agosto, aunque el día grande es el domingo, cuando las bandas marineras suben al monte de Santa Trega. Esta segunda semana se toman muchos manjares, por ejemplo, el la Festa da lamprea seca de Arbo (11-13); en la Festa del mexillón e do Berberecho de Vilanova de Arousa (11-13), o en la Festa do polbo de O Carballiño (13), este año dedicada al Camino Miñoto. En la Festa da Carballeira de Zas (11-12) también se come mucho mejillón, entre música, tradición y folclore.

Por estas fechas, en la costa de Lugo, hay dos celebraciones importantes: la Festa de San Lourenzo, en Foz (8-10), con fuegos artificiales de primera, y la Festa da Maruxaina (12) en San Cibrao, alrededor de la leyenda de A Maruxaina, ¿sirena? ¿bruja? hada?, que es sometida a juicio popular y siempre absuelta.

A mediados de agosto, el rey indiscutible de las fiestas es San Roque. Es honrado en la Festa de San Roque de Betanzos (14-25), con romerías y jiras de los caneiros; en la Festa de San Roque de Sada (16), con sardinada cerca de la playa; en la Festa de San Roque de Vilagarcía de Arousa (16), en la que después de la procesión llega la Festa da Augua o en las Danzas ancestrais de San Roque do Hío (16) con el baile de galanes y damas delante del crucero.

Otra santa del verano es la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Aunque la festividad es en julio, Laxe le rinde homenaje en O Naufraxio de Laxe (17) una escenificación de un naufragio, que termina en agradecimiento a la virgen y en procesión marinera.

La empanada es muy popular en todas las celebraciones, e incluso tiene un día especial en Silleda, en la Festa da empanada de Bandeira (19). El jamón no iba a ser menos, y tiene su homenaje en la Festa do xamón da Cañiza (15), en la Carballeira do Cacharado y, la almeja, cinco días después, en Vilagarcía, en la Festa da Ameixa de Carril (20). El mismo día podemos acercarnos a la Festa do gaiteiro de Soutelo de Montes (19), en Forcarei, con mucho concierto y comilona en la Carballeira de Venezuela. Las gaitas también suenan trabajando en el campo: la Festa da malla tradicional de Lalín (19), en la comarca de O Deza.

El deporte también tiene cabida en agosto, con el Descenso Internacional del Miño, en Tui (19), una competición para piragüistas federados, que tiene su versión divertida en el descenso popular, el mismo día. Y del Miño al Ulla. ¿A quién no le apetecen unas anguilas y un trago de aguardiente? Pues vamos corriendo a la Festa da Anguía e Muestra da caña do país en Valga (19-27), donde podemos degustar muchas recetas, aguardientes tradicionales, queimadas… Por cierto, que también hay de esto en Cervo, en la Queimada popular (19), con mercado tradicional, conjuros y la quema del espantapájaros. ¿Mejor un poco de vino? En Ribadavia hay un buen ribeiro, que también se toma en agosto en la Feira da Istoria (25-26), una vuelta al pasado judeo-medieval en toda regla. ¡Hasta tendremos que comprar en maravedíes! En Salvaterra de Miño el vino también es importante, así que tiene celebración: la Festa do Viño do Condado de Tea (25-27), que se hace dentro de la fortaleza.

Las tareas agrícolas también tienen su homenaje en agosto, por ejemplo, en el Folión de carros de Chantada (26) o en la Festa da Malla de Meira (27). También en la provincia de Lugo se hace a finales la Romaría do Naseiro, en Viveiro (25-29), con descenso del río en embarcaciones disparatadas.

Y terminamos el mes de juerga con la Romaría de San Ramón de Bealo, en Boiro (31), el patrón de las parturientas, una de las fiestas más antiguas de Galicia, en el campo de Os Outeiriños, donde encontramos petroglifos con formas de serpiente, símbolo de la fertilidad, lo que indica que la tradición viene de antiguo.