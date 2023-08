Un teléfono para los amantes de los deportes de exterior en verano

lunes 14 de agosto de 2023 , 08:13h

El Gigaset GX4 se ha acuñado como el teléfono “más salvaje” de la compañía ya que es ideal para las aventuras estivales al combinar calidad, autonomía, diseño y resistencia al polvo y al agua

Nadar en una cala, escalar en la montaña, un chapuzón en la piscina, un poco kayak y snorkel en el mar, subir a acantilados para disfrutar las vistas y mil cosas más son las que se hacen durante el verano para desconectar de la rutina. Por ello, el smartphone “más salvaje” de Gigaset, el Gigaset GX4, es el elegido por muchos usuarios para vivir las aventuras estivales gozando de la tranquilidad que ofrece la gran resistencia certificada de este smartphone a prueba de polvo y agua.

El Gigaset GX4, un robusto compañero ideal para las aventuras del verano

No hace ni un año que la empresa líder en el mercado europeo de tecnologías de las comunicaciones lanzó al mercado el Gigaset GX4 como sucesor del exitoso GX290 y ya es el teléfono favorito de personas que tienen un estilo de vida activo. “El robusto GX4 garantiza seguridad y tranquilidad para todos aquellos usuarios activos tanto en su trabajo, como en su tiempo libre. En verano, se practican muchos deportes en la naturaleza y el GX4 resiste frente a condiciones adversas e incluso golpes gracias su estándar militar certificado a prueba de polvo, por ejemplo, de la montaña y agua, por ejemplo, del mar o la piscina”, señala Felipe Martín, CEO de Gigaset Communications Iberia.

El Gigaset GX4 ideal para las aventuras de verano

El Gigaset GX4 cuenta con una protección integral. Con su carcasa de TPU moldeada por inyección de dos disparos y un marco de aluminio, magnesio y titanio, cumple las normas MIL-STD-810H e IP68. Soporta caídas desde una altura de 1,20 metros y estar sumergido hasta media hora en agua a una profundidad de 1,50 metros. El dispositivo funciona a temperaturas ambiente de entre -15 y 45 °C y puede limpiarse con agua, jabón y alcohol.

Una pantalla resistente para verlo todo de forma nítida a pleno sol

Asimismo, para evitar caídas, Gigaset incluye dentro de la caja del GX4 una correa de muñeca para evitar caídas. Aun así, frente a despistes, Gigaset asegura una protección extra de la pantalla al estar protegida por Corning® Gorilla® Glass 5, una superficie que resiste a los arañazos de todo tipo, que repele la suciedad y la pantalla hasta puede ser manejada con las manos mojadas y con guantes de dos milímetros de grosor.

Por su parte, el GX4 también se puede utilizar sin ningún problema a plena luz del radiante sol estival ya que la pantalla tiene un brillo de 550 nits. Además, la pantalla V notch tiene un mayor contraste de 1.500:1 y una resolución HD+ con 1.560 x 720 píxeles, siendo la combinación perfecta para una presentación nítida de la imagen en el teléfono. En relación a la configuración de desbloqueo de pantalla se pude hacer mediante los clásicos patrones o pins, pero también se puede desbloquear con Face ID o huella dactilar.

Autonomía, calidad y flexibilidad para no dejar de disfrutar

De igual forma, un buen verano no se puede entender sin fotos a modo de recuerdo y, para ello, Gigaset ofrece dos prestaciones con su smartphone más salvaje: la calidad “Made in Germany” y la autonomía del dispositivo para no dejar de hacer fotografías y vídeos de los momentos vividos. “Un novedad del GX4 es la posibilidad de levantar de la carcasa trasera. Algunos dispositivos móviles ya no tienen esta prestación, pero muchos usuarios la prefieren ya que permite reemplazar la batería, lo que garantiza todavía más autonomía del teléfono y, a su vez, durabilidad del smartphone”, afirma Felipe Martín.

Sin embargo, la potencia de 5.000 mAh del GX4 asegura un disfrute estival con la máxima flexibilidad ya que se ha comprobado que permite un tiempo de conversación de 45 horas (4G), una reproducción de audio de hasta 56 horas y una reproducción de vídeo de un máximo de 16 horas. Además, el Gigaset GX4 cuenta con carga inalámbrica rápida de hasta 15 vatios de acuerdo con el estándar Qi y también es compatible con Power Delivery 3.0 y se carga al 90% de su capacidad con hasta 30 vatios en tan sólo una hora.

Otra ventaja de la extracción de la parte trasera del teléfono es que, para no dejar de lado el contenido multimedia del verano, se pueden incorporar tarjetas microSD para sumar hasta 1 terabyte de almacenamiento a las 64 GM naturalmente presentes en el teléfono. Asimismo, la ranura dual SIM puede albergar dos tarjetas nano SIM por si los viajes y las aventuras estivales son en pareja y solo se quiere llevar un dispositivo móvil.

En cuanto a las fotografías, el Gigaset GX4 tiene una versión optimizada de la cámara conocida del GS5: un sistema de cámara dual con un gran angular PDAF de 48 MP y un objetivo ultra angular de 8 MP que también permite la fotografía macro. La apertura juega un papel importante en la calidad de las fotos. Una amplia apertura F1.8 garantiza que llegue suficiente luz al sensor de la cámara para obtener buenas fotos en la penumbra o en la oscuridad, a lo que también contribuye el doble flash LED. El tamaño de la apertura se reduce a F2.2 en condiciones de mejor iluminación, permitiendo una mayor profundidad de campo. En lo que respecta a los vídeos se pueden grabar con una resolución 2K muy nítida y la cámara frontal tiene una resolución de 16 MP y es ideal para selfies o videollamadas.

Un regalo perfecto: Diseño, personalización y rendimiento

El GX4 es también el regalo ideal para esa gran parte de la población que cumple años en verano. Y es que una de las características que más destacan los consumidores es la ergonomía y el diseño de este smartphone ya que combina la robustez y la calidad “Made in Germany” con la elegancia y la discreción. Sin ir más lejos, el Gigaset GX4 tiene los cantos rectos, las caras planas, líneas elegantes y cuenta con una luz LED en la parte delantera y también en la parte trasera para ser conscientes de las notificaciones incluso con el teléfono boca abajo. Asimismo, el GX4 es personalizable y tiene opciones de grabado de frases en la parte trasera del teléfono.

En cuanto al procesador no tiene problemas para manejar varias aplicaciones en paralelo ya que el interior de este smartphone cuenta con un potente procesador tipo CPU, concretamente el MediaTeck Helio G99 Octa-Core (6nm) que aporta al smartphone un rendimiento competitivo en el mercado totalmente a prueba de esperas. De hecho, la velocidad de CPU es de 2x a76 up to 2.2 GHz o 6x up to 2.0 GHz, asegurando un uso fluido de las aplicaciones y del procesamiento de datos que se complementa con el sistema operativo Android™12 con, además, un plan de actualización hasta el Android™14.