Don't Call Me marca el primer lanzamiento de Trap Mundo, el nuevo proyecto de Spiff TV

miércoles 23 de abril de 2025 , 09:43h

"Don't Call Me" servirá como punto de encuentro para algunas de las voces más potentes del trap en español.

Esta colaboración entre Spiff TV, Yung Beef y GEO da el puntapié inicial con un trap explícito, oscuro y contundente que encapsula la esencia cruda del género.

Con un beat enérgico y un piano clásico del trap latino, “Don’t Call Me” es una declaración sin rodeos: “cabrones please don’t call me”, rodeado de mujeres 10 de 10 y pura vibra de high status. Aunque el tema está cargado de chanteo, cuenta con un hook pegajoso que le da estructura y replay value. Trap Mundo se perfila como un proyecto de alto calibre, con una visión global del trap en español y muchas sorpresas por revelar.

Spiff TV es un magnate de la música anglo y latina y director de Cine. Es reconocido por su habilidad para fusionar el hip hop anglo con la música urbana latina, construyendo puentes entre dos mundos musicales. Ha trabajado con estrellas globales como French Montana, Chris Brown, Bad Bunny y Anuel AA, y fue Head of A&R en Maybach Music, donde impulsó la carrera de productores como Mike Will y Lex Luger. Además, fue co-productor ejecutivo del filme The Tax Collector (2020) y ha contribuido con bandas sonoras para importantes producciones cinematográficas.

Por su parte, Yung Beef es uno de los artistas más influyentes del movimiento trap y urbano en España. Conocido por su estilo irreverente y experimental, ha sido una figura clave en la expansión del trap en español a nivel internacional. Fundador del colectivo Los Santos y La Vendición Records, ha creado una plataforma para talentos emergentes mientras sigue empujando los límites del género con cada lanzamiento. Su enfoque lírico crudo y honesto, mezclado con sonidos que van del reggaetón al punk digital, lo convierten en una figura única y disruptiva en la escena.

Finalmente, GEO es una voz emergente en la escena urbana española, destacándose por su estilo fresco, versátil y cargado de autenticidad. Con letras que exploran temas de calle, relaciones y autoafirmación, GEO combina trap, reggaetón y drill en una propuesta sonora que conecta con la nueva generación. Su habilidad para fluir entre géneros y su presencia creciente en la escena lo perfilan como uno de los nombres a seguir en la evolución del urbano en España.