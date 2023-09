El Chocolat Festival Portugal regresa en su segunda edición a Vila Nova de Gaia

jueves 21 de septiembre de 2023 , 08:36h

Tras el gran éxito de la primera edición europea, que contó con más de 50.000 visitantes, el mayor evento de chocolate y cacao de América Latina vuelve a celebrarse en el distrito cultural WOW, en Vila Nova de Gaia, del 19 al 22 de octubre. El Chocolat Festival Portugal reúne atracciones para todos los gustos: degustaciones, un mercado, un espacio infantil, showcookings, conferencias, talleres y conciertos, todo ello con entrada gratuita.

Con chefs esculpiendo esculturas de chocolate en vivo, degustaciones de algunas de las mejores marcas del planeta, un Chocoland para niños y espacios para discutir temas como el maridaje del cacao con vino o café y modelos agroforestales de cacao, el Chocolat Festival Portugal constituye muchos eventos dentro de una sola celebración. Reúne a adictos al chocolate, interesados en el tema y, principalmente, profesionales del sector del chocolate y el cacao que buscan hacer negocios en toda Europa. En esta edición, habrá 15 showcookings, 11 talleres, así como 10 paneles en el Foro Internacional del Chocolate y el Cacao. Todas las acciones serán lideradas por destacados expertos de países como Portugal, Brasil, Francia, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Venezuela y Costa Rica, entre otros.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida al Festival Chocolat a WOW. Estoy seguro de que nuestro Museo del Chocolate es uno de los mejores del mundo, independiente y con un enorme rigor académico en toda la información. También soy consciente de que la marca que producimos aquí, Vinte Vinte, es una marca de chocolate hecha desde Oporto para el mundo y su misión es agregar valor y aumentar la expansión del chocolate bean-to-bar. Por todo esto, creo que somos los anfitriones adecuados para este festival y queremos ser la fuerza motriz que ayude a elevar el posicionamiento del cacao y el chocolate de origen en Europa", subraya Pedro Araújo, creador del Museo del Chocolate de WOW y de la marca Vinte Vinte y también co-promotor del festival.

“La celebración del Festival Chocolat en Europa tiene un propósito bien definido: crear la conexión directa entre todos los eslabones de la cadena de producción de chocolate de origen hasta llegar al consumidor final. El festival fortalece la cultura y el trabajo detrás de la 'fruta dorada' o 'alimento de los dioses', como también se conoce al cacao, ampliando el conocimiento sobre las delicias derivadas del cacao y promoviendo las marcas de origen, pequeñas industrias, agroindustria, turismo, beneficios para la salud y gastronomía.

Chocolat Portugal es una celebración que trasciende fronteras y culturas, y unirá a los amantes del chocolate de todo el mundo en torno a una pasión compartida", agrega Marco Lessa, creador del Festival Chocolat, que ahora va por su 33ª edición.

"La definición de “terroir” y el sentimiento de pertenencia"

Varios profesionales y expertos del mundo del chocolate se desplazarán hasta Vila Nova de Gaia para participar en la programación del Chocolat Festival Portugal. Entre ellos, podemos destacar a Chloé Doutre Roussel (Francia), reconocida consultora de varias marcas bean-to-bar, jurado en los importantes Academy of Chocolate Awards, en el Northwest Chocolate Festival, y miembro del Consejo Asesor de la Fine Chocolate Industry Association (FCIA). Spencer Hyman (Reino Unido), fundador de Cocoa Runners y principal promotor del chocolate bean-to-bar en el continente europeo, es una presencia repetida en el festival. Mikkel Friis-Holm (Dinamarca) es uno de los chocolateros más antiguos y de mayor reputación del bean-to-bar. Es una figura ineludible en el arte de hacer chocolate y da nombre a su marca: Friis Holm. María Jiménez (Costa Rica) trabaja con uno de los distribuidores de cacao fino más antiguos de Europa: Daarnhauwer & Co. Además, es experta en análisis sensorial del cacao y miembro del distinguido panel de Fino y Sabor de la Organización Internacional del Cacao (ICCO). Estos son solo algunos de los nombres que estarán presentes en el festival, participando en talleres y debatiendo los temas más decisivos.

En el centro de las conversaciones y discusiones de este año estará el tema "La definición de “terroir” y el sentimiento de pertenencia". El “terroir” es el elemento fundamental que une el cacao, el vino de Oporto y también el café. Es por ello por lo que en esta edición también se unen expertos en vinos de Oporto. Paulo Pinto, Paulo Russel-Pinto, Educador de Vinos de Oporto Certificado y miembro de la Cámara de Catadores de IVDP – Instituto de Douro y Vinos de Oporto, y David Guimarães, Masterblender de Taylor's, Fonseca y Croft.

Las Asociaciones Bean to Bar de España, Francia, Brasil y Japón también estarán presentes, en un importante movimiento asociativo que puede resultar en el nacimiento del Bean to Bar Association de Portugal y que sin duda definirá los próximos pasos de este movimiento.

Este año, otra novedad es la retransmisión en directo de todas las conferencias del Foro Internacional del Chocolate y el Cacao y todos los showcookings, con el fin de reforzar el posicionamiento internacional del festival.

Showcookings gratuitos y feria del chocolate

Para aquellos que no quieran profundizar en el conocimiento, sino solo en el paladar, cabe destacar que los showcookings y la feria son completamente gratuitos. En los showcokings estarán presentes nombres ineludibles como Iván Pascual (España), pastelero campeón del mundo en el World Chocolate Masters 2018; Francisco Siopa (Portugal), chef ejecutivo de pastelería en Penha Longa Resort, de la cadena Ritz-Carlton; y Ricardo Costa (Portugal), chef ejecutivo de los restaurantes del Hotel Yeatman.

En la feria del chocolate, este año el Chocolat Festival Portugal reunirá a las siguientes marcas: Amuzi Distillery, Be Glad, Feitoria do Cacao, MySugar, Selmi Portugal y Vinte Vinte, de Portugal; Bee Cocoa, Baianí Chocolates, Cocoa do Brasil, Chocolate Moro, De Mendes, Estilo África, Kaitxo, Leyenda, Mestiço Chocolate, Natucoa, Kankel, de España; Cacauway, ChOr, Da Cruz Chocolates, Melinda y Samborá, Miroh!, Terruá Tuerê e Yrerê, de Brasil; Chocolarder, Tosier, Firetree Chocolate y Cocoa Runners, del Reino Unido; Karuna Chocolate y Packint de Italia; FJAAK Chocolates, de Noruega; Neary Nógs de Irlanda; Manoa Chocolate, de Hawái; Qantu Chocolate, de Canadá; Hasnaa, de Francia; Cocoa Town, Estados Unidos; Daarnhouwer de los Países Bajos; y Consulado del Ecuador.