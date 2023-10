La mejor comida callejera para probar en una escapada otoñal a Filadelfia

El comienzo del otoño y el periodo de Halloween, junto con el Día de Acción de Gracias, es el momento perfecto para disfrutar con la familia y los amigos y probar la mejor comida que ofrece Filadelfia, después de participar en los numerosos eventos organizados en la ciudad. Desde el tradicional cheesesteak y el famoso pretzel hasta la rica historia cervecera, la oferta gastronómica de la ciudad complace a todos los paladares. Filadelfia es un crisol de cocinas globales y sabores locales, un destino perfecto para una escapada de 3-4 días.

Philly Food tour, come como un local

Una forma divertida de explorar el panorama culinario de Filadelfia es hacer una ruta gastronómica. Hay muchas oportunidades de pasear por la ciudad y sumergirse en su tradición culinaria. Por ejemplo, StrEATS of Philly que hace un recorrido por el mercado italiano y por la apetitosa East Passyunk Avenue, en el sur de Filadelfia, con recorridos guiados de 2 horas en inglés. Hay muchas opciones disponibles, desde el tour de brunch por el sur de Filadelfia dirigido por un chef (todos los domingos) hasta el tour de cena por el mercado dirigido por la chef local Jacquie (todos los días excepto los lunes), y muchos otros.

City Food Tours también ofrece experiencias con base en East Passyunk Avenue y Old City, organiza diferentes tipos de experiencias, para aprender sobre la historia de Filadelfia mientras pruebas algunos de sus mejores platos. WeVenture ofrece una serie de recorridos a pie, en coche y en Segway por toda la ciudad, con paradas en restaurantes emblemáticos y monumentos por el camino.

La historia cervecera de Filadelfia

Nombrada la segunda mejor ciudad cervecera por la revista 10Best de USA Today, la ciudad cuenta con una rica historia cervecera que se remonta al siglo XVII. ¿Dónde beber buena cerveza hoy en día? He aquí una selección de algunos de los mejores locales cerveceros de Filadelfia. Love City Brewing es una muy buena opción: su cerveza insignia, Love City Lager, es un trago fácil elaborado para todo el mundo. Otro lugar donde no puede faltar la degustación de cerveza es Brewery ARS, que tiene el aire de un lugar dispuesto a inspirar la creatividad: su encanto son los imaginativos dibujos animados que adornan sus etiquetas de cerveza. Los frikis de la cerveza suelen ir a Crime & Punishment, que mezcla la gran tradición cervecera local con nuevas técnicas artesanales e inspiraciones internacionales. Otro lugar que no hay que perderse es Human Robot, situado en una antigua e histórica casa de carruajes y caballerizas, con encanto rústico y muchas historias de héroes.

La obra maestra de Filadelfia: el cheesesteak

No puedes irte de Filadelfia sin probar un cheesesteak. El sándwich característico de la ciudad es una obra maestra de tiernos trozos de ternera combinados con queso fundido en un panecillo italiano recién hecho. Entre los locales de cheesesteak más conocidos están los emblemáticos Pat's y Geno's, o Jim's en el sur de Filadelfia, o Campo's en Old City. El sándwich menos conocido pero igualmente delicioso de Filadelfia es el hoagie italiano. Todos los deli suelen estar rellenos de carne, quesos, lechuga, tomate, cebolla, aceite y vinagre. Algunos de los mejores locales de hoagies se encuentran en el sur de Filadelfia, como Cosmi's Deli, Angelo's Pizzeria y Ricci's Hoagies.

Pretzels, el confort food por excelencia

Estos productos horneados, suaves y deliciosos, hechos a mano, son el confort food por excelencia para los habitantes de Filadelfia. Se hornean todos los días y están disponibles en puestos callejeros, tiendas locales o directamente en su fábrica. Son deliciosos con un poco de mostaza picante. Varios puestos del Reading Terminal Market ofrecen pretzels recién horneados, al igual que la Philly Pretzel Factory. Aquí puede encontrar todo tipo de pretzels, desde los mini hasta una caja con 25 pretzels blandos y un frasco de mostaza, para satisfacer todos los gustos. La Pennsylvania General Store también envía pretzels blandos a todo el país, junto con muchos otros productos típicos.

Postres y dulces en el Reading Terminal Market

Tanto si visitas Filadelfia de vacaciones con la familia, como si estás en la ciudad para asistir a una reunión o un evento en el Centro de Convenciones de Pensilvania, el Reading Terminal Market ofrece una forma vibrante de probar una amplia gama de cocinas internacionales y los platos locales favoritos de Filadelfia. Ubicado en un edificio histórico nacional, el Reading Terminal Market es uno de los mercados públicos más grandes y antiguos de EE.UU. y ha sido votado como uno de los mejores mercados públicos del país por USA Today 10Best. Con más de 80 comerciantes, entre ellos docenas de restaurantes, es una visita obligada para los visitantes que quieran probar el sabor de Filadelfia. En cuanto a postres y dulces, no puedes irte del mercado sin un dulce cannoli relleno de ricotta de Termini Brothers, una legendaria panadería del sur de Filadelfia, o los tradicionales donuts de los vendedores amish.