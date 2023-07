La agencia Interface Tourism Spain elegida para representar a Filadelfia en España

viernes 28 de julio de 2023 , 09:07h

Interface Tourism Spain, agencia de marketing y comunicación especializada en turismo, transporte y hostelería, ha resultado adjudicataria del concurso para gestionar el mercado español de la ciudad de Filadelfia, la más grande de Pensilvania, Estados Unidos, y sexta del país. Philly, como la llaman sus habitantes y cualquiera que la haya visitado al menos una vez en su vida, es una actitud, una vibración: elegante, contemporánea, dinámica, es centro neurálgico de eventos nacionales e internacionales, como la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Disfruta del inesperado ambiente de Filadelfia como hervidero cultural y hogar de eclécticos e innovadores puestos culinarios, una escena artística de fama mundial, maravillosos espacios al aire libre y muchas oportunidades para divertirse.

Filadelfia fue la primera ciudad estadounidense declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y cuenta con 68 monumentos históricos: desde el Independence Hall hasta la Campana de la Libertad, símbolo de la independencia estadounidense. La ciudad es también sede de la primera universidad pública de Estados Unidos y conserva un pedazo de historia en el emblemático Elfreth's Alley, la calle habitada ininterrumpidamente más antigua de Estados Unidos. También hay mucho espacio para la cultura, desde la colección privada de la Fundación Barnes hasta el Museo Rodin, que alberga una de las mayores colecciones del artista francés fuera de París, pasando por la exposición interactiva Wonderspaces.

"Estamos entusiasmados con esta nueva colaboración con Interface Tourism Spain, que abrirá nuevas oportunidades para dar la bienvenida a Filadelfia a aún más visitantes españoles - explica Svetlana Yazovskikh, Vicepresidenta de Global Tourism Philadelphia Convention and Visitors Bureau - Trabajaremos juntos siguiendo nuestro nuevo concepto de campaña Come for Philadelphia, Stay for Philly, invitando a los visitantes a explorar Filadelfia más allá de lo obvio y a quedarse más tiempo. De este modo, podrán experimentar el inesperado ambiente de Filadelfia que se respira en nuestros barrios transitables y acogedores, que enciende nuestra inmensa colección de arte callejero público y que les deleita con algunos de los mejores restaurantes del país, aún siendo asequibles. España es un mercado muy importante para nuestro turismo receptivo: 15.700 visitantes españoles llegaron en 2022. Esas cifras se generan a través de los españoles que llegan a Estados Unidos en los vuelos directos desde Madrid y Barcelona, pero también procedentes de otras ciudades de la costa Este con las que Philly está bien conectada. Gracias a todos estos factores, somos optimistas de cara al futuro, y aspiramos a que estas cifras se vean incrementadas por el decidido apoyo de Interface a los medios de comunicación y a los operadores turísticos".

María Sánchez-Grela, Directora General de Interface Tourism Spain, también expresa su satisfacción: "Estamos encantados con este nuevo proyecto: "Todo el equipo de Interface Tourism Spain está encantado de comenzar esta nueva colaboración con el Philadelphia Convention and Visitors Bureau. Creemos firmemente que el destino tiene un gran potencial de crecimiento, con unos atractivos excepcionales. Filadelfia es un destino único: combina historia, patrimonio, vanguardia y muchos enclaves únicos. ¡Desde Interface Tourism Spain queremos ser su principal promotor en el mercado español! "

Entre las actividades previstas para los próximos meses: un análisis detallado para conocer la percepción del destino en el mercado español a nivel consumidor y trade; un programa de formación para la industria turística, actividades de networking, desarrollo de potencial en el sector MICE; una campaña de relaciones públicas para posicionar Filadelfia en los principales medios offline y online, marketing digital B2B y B2B2C.