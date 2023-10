ROCK CIRCUS Vol. 2 en IFEMA

viernes 06 de octubre de 2023 , 08:24h

¿Qué pasa si unimos rock y circo o circo y rock…

Que sale ROCK CIRCUS…

Y ES EL VOLUMEN 2…

DESDE EL 5 DE OCTUBRE Y HASTA EL 1 DE NOVIEMBRE, ROCK CIRCUS VOL. 2, SE PRESENTA EN IFEMA MADRID.

Un espectáculo que conserva el mismo espíritu enérgico para sacudir los sentidos. Una experiencia para los auténticos rebeldes, que regresa para reivindicar y dar voz a todos aquellos artistas que han sido fuente de inspiración y emoción en el mundo de la música.

Productores de Sonrisas, en su compromiso con la creación de experiencias culturales únicas, continúa apostando por la fusión del circo y el rock en su nueva entrega de ROCK CIRCUS, que promete ser una verdadera fiesta, con música en directo, actos circenses extremos y de gran magnitud, al ritmo de la música y de las canciones conocidas por todos, que nos harán disfrutar, sorprendernos y, sobre todo, cantar al son de los grandes clásicos.

El rotundo éxito del primer espectáculo de ROCK CIRCUS, que cautivó a miles de personas, ha motivado a Productores de Sonrisas a presentar la segunda entrega, Rock Circus Vol. 2. Esta nueva producción continúa desafiando las convenciones establecidas con su estética rebelde y la música más épica.

Una versión diferente que nos presenta números de circo emocionantes y únicos, protagonizados por artistas excepcionales, así como nuevos temas musicales, manteniendo viva la esencia del rock a través de una experiencia circense extrema que promete emocionar y sorprender al público.

Rock Circus Vol. 2 es la historia de una compañía de artistas que un día decidió que el arte era todo lo que necesitaban para cambiar el mundo. Una invitación a la reflexión y a cuestionarnos cómo habría sido la vida sin el arte, si seríamos las mismas personas o si el mundo sería más gris y menos amable. A través de historias contadas en primera persona, que oscilan desde el lado más cómico hasta el más vulnerable, el espectáculo se vuelve más humano, cercano y empático, celebrando el arte como la principal forma de expresión, creando una oda a todas las formas de arte que hacen vibrar al mundo, al reunirlas en un mismo escenario, mostrando cómo el arte puede ser una poderosa fuerza transformadora que conecta a las personas y enriquece nuestras vidas.

Bajo una gigantesca carpa y con una sorprendente y asombrosa puesta en escena, el rock y el circo se fusionan en un cóctel de insólitos ingredientes. Durante dos horas, de espectáculo llenas de adrenalina y emoción, un elenco de 30 artistas se une a una increíble banda de rock and roll, compuesta por 14 músicos y 4 cantantes, para dar vida a éxitos legendarios, como "Back in Black," "Ace of Spades," o "Dream On". También interpretarán temas emblemáticos de bandas y artistas icónicos, como Aerosmith, Metálica, Black Sabbath, AC/DC, The Rolling Stones, Iron Maiden, Queen y muchos otros. Además de disfrutar con la música de estas grandes bandas de todos los tiempos, Rock Circus Vol. 2 también nos llevará de vuelta, a algunos temas de la era dorada del rock en español, haciéndonos revivir canciones que marcaron una época.

A esta auténtica fiesta, nos acompañan los números de circo más impactantes llegados desde distintos países: Maria Shevchenco (Ucrania), con su número de Aerial Straps, de alta perfección y gran nivel de riesgo; The Eros Riders (Argentina / Colombia / Venezuela), con su increíble número de motociclismo extremo, El Globo de la Muerte; Dúo Olmos (Brasil / España), una sinfonía de habilidades, fuerza y pasión que demuestran en su número de báscula; Tramp Wall (España / Suecia / Canadá), seis de los mejores acróbatas del mundo, ejecutando su número en una pared que alcanza casi los 5 metros de altura; Dúo Eben-Ezer (Cuba), nos presentan su adagio acrobático, una fusión armoniosa de danza contemporánea y ballet enriquecida con acrobacias audaces; Fly González (Chile), cuatro acróbatas que nos dejarán asombrados con sus habilidades excepcionales en el trapecio volante; Mario Berosek (República Checa), el malabarista más rápido del mundo; Súper Silva (Brasil), nos trae un número de alto riesgo en la barra rusa. Y no faltará el humor, que estará a cargo del showman Mario Queen (Australia) y su don innato para la elocuencia.

Esta segunda entrega de ROCK CIRCUS vuelve a repetir equipo creador, como una apuesta segura. Desde Sheila García, con más de 18 años de carrera como bailarina y actriz en teatro, cine, tv y publicidad, hasta Manuel y Rafael González, productores del show, han conseguido un concepto de espectáculo nunca antes presentado. Completan el equipo Albert Sala, coreógrafo de ámbito europeo que ha trabajado en importantes programas nacionales e internacionales; Juanjo Llorens, director de iluminación, con cuatro premios Max, el último en 2021; Anna Calvo, directora de escenografía, con amplia experiencia en videoclips y cine; y Rebeca Rueda, maquillaje y caracterización, que ha desarrollado su carrera en el mundo del espectáculo.