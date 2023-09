Turismo responsable a bordo de un crucero

¿Es posible viajar de forma responsable? Además de ofrecer exclusivos cruceros boutique por algunos de los parajes más impresionantes del planeta, Variety Cruises se compromete a ejercer el mínimo impacto posible sobre el medioambiente y estrechar la relación entre viajeros y comunidades locales a través de sus experiencias. Mediante su fundación sin ánimo de lucro Variety Cares, la compañía impulsa diversas iniciativas sustentadas sobre tres pilares: proteger los océanos, promover la igualdad de género y fomentar la educación en sus destinos.

Un futuro más brillante para los niños de Gambia

Gambia sorprende con su diversidad de ecosistemas, producto del río del mismo nombre que atraviesa el país de punta a punta y hace posible recorrer el destino a bordo de un barco. Además de visitar su capital, Banjul, o sus parques nacionales, para experimentar plenamente este destino es vital contactar con la cultura y costumbres gambianas. A través de su crucero Ríos del Oeste de África, Variety Cruises conecta a sus viajeros con las comunidades de pequeñas poblaciones como Tendaba o Lamin Koto. En esta última, la compañía ha construido una escuela con el objetivo de contribuir a la educación de los más pequeños y mejorar la calidad de vida de las familias locales.

Como parte de la ampliación de la escuela, Variety Cares ha transformado un edificio abandonado en el "Museo de la Rosa", que exhibirá objetos significativos donados por The Explorers Club, una sociedad dedicada a la investigación y exploración científica. En el museo pueden observarse piezas de una nave espacial de la NASA o un trozo de cometa, además de otros materiales educativos como mapas y libros cedidos al museo por diversas fuentes, entre ellas los clientes de Variety Cruises. En la zona también se han impulsado otras iniciativas, como la instalación de un pozo de agua potable o el festival de cine Kuntaur, organizado con la misión de proyectar películas infantiles en aldeas sin acceso a electricidad.

Protección para madres e hijos en riesgo de exclusión social en Grecia

Calas escondidas entre los mares Jónico y Egeo, vestigios de antiguas civilizaciones, tesoros históricos y una gastronomía famosa en todo el mundo. La autenticidad y belleza natural de Grecia ha de vivirse de manera pausada, haciendo una inmersión completa tanto en su cultura como en sus azules aguas. Variety Cruises, como naviera griega, tiene sus orígenes en estas tierras, defendiendo desde sus inicios una forma de viajar sostenible, no masificada y respetuosa con la población local. Este sólido compromiso con la preservación de su entorno natural y el progreso de su sociedad se evidencia a través de la colaboración con organizaciones benéficas como Ark of the World, dedicada a la protección de madres e hijos en situación precaria.

Un paso adelante para la comunidad LGBTQ+ de Seychelles

Entre las maravillas de este país de África Occidental se incluyen extensas playas vírgenes, arrecifes de coral y románticas puestas de sol ideales para ser vividas en pareja. En su defensa de la igualdad, Variety Cruises ofrece una experiencia temática de aprendizaje y celebración de la comunidad LGBTQ+ a bordo de su crucero Seychelles LGBTQ+, que incluye un acercamiento a la historia del colectivo en este destino. El viaje cuenta con la participación de Constantine Venetopoulos, activista y parte de la familia fundadora de Variety Cruises. Con su ayuda, la compañía también colabora con organizaciones como The Trevor Project, apoyando proyectos como el cortometraje Draw with me, dirigido por el propio Constantine para concienciar acerca de la discriminación sufrida por las personas trans.

Todos los recorridos de Variety Cruises se diseñan según los ideales del turismo responsable, adoptando medidas como la reducción de plásticos de un solo uso, el uso de gasóleo marino o el empleo de productos de proximidad en los menús. Su filosofía defiende que para viajar es necesario implicarse con el destino y sus habitantes, animando a la comunicación y el intercambio cultural entre huéspedes y comunidades locales. El total de beneficios de la venta de su merchandise y cinco euros de cada reserva se destina a las iniciativas filantrópicas de Variety Cares, asegurando un impacto positivo sobre los lugares visitados.