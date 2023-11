Unas Navidades únicas e inolvidables en un paraíso andaluz, Sotogrande

miércoles 29 de noviembre de 2023 , 08:50h

La costa no es sólo para el verano. La belleza de sus paisajes se puede descubrir durante todo el año, y más tratándose de una época tan mágica como la navideña. Por ello, el exquisito paraíso andaluz Sotogrande, un destino elegante y discreto para viajeros que buscan un estilo de vida relajado, experiencias únicas y e instalaciones de primera clase, se ha propuesto reinventar la época navideña con Showcookings gastronómicos, almuerzos experienciales, workshops sensoriales, degustaciones ecológicas, gincanas inmersivas o talleres creativos.

Actividades navideñas que se enmarcan en el 60 aniversario de Sotogrande. Lo que comenzó como un ambicioso y vanguardista proyecto se ha transformado en un enclave residencial de primer nivel, con 3 de los mejores y más premiados campos de Golf en Europa, el más importante destino de polo en España y uno de los 4 más relevantes a nivel mundial, y un referente del desarrollo económico en la región con 7.000 propiedades privadas y más de 300 empresas afincadas en él.

La Marina, el epicentro navideño de Sotogrande

Sotogrande inaugurará la época navideña el 3 de diciembre, día en el que el espíritu navideño invadirá cada rincón de Sotogrande gracias al encendido oficial —desde las 18:30h. — de un majestuoso árbol de siete metros que envolverá a los asistentes en una atmósfera festiva. Un espectáculo de luces que se convertirá en una vivencia sensorial inolvidable, musicalizado por los alumnos de Sotogrande International School, que entonarán una selección de los clásicos navideños más emotivos para deleite de los asistentes.

El alumbrado será el broche de oro a un primer día de Navidad que comenzará con uno de los mercadillos dominicales más atractivos de la región —de 10 a 14h. —, el mercadillo dominical de La Marina. Este estiloso y encantador punto de encuentro de la región se impregnará del espíritu navideño, con una completa programación para toda la familia.

Con la esperanza de que esta Navidad sea especial para aquellos que más lo necesitan, el Mercadillo Navideño de La Marina acogerá el 10 de diciembre —desde las 10h— una campaña solidaria de recogida de juguetes que anima a la comunidad de Sotogrande a compartir el espíritu generoso de la Navidad donando juguetes en favor de la asociación Nuevo Hogar Betania. Estos juguetes se destinarán a familias en situación de exclusión social, asegurando que cada niño necesitado pueda experimentar la emoción de recibir un regalo durante las festividades.

Sotogrande quiere brindar también su ayuda a aquellas mascotas que necesitan un hogar; por ello ha invitado a Protectora Melampo de San Roque a estar presentes con algunos de los «perretes» que necesitan casa de acogida o adopción. La organización pondrá también a la venta complementos ideales para los «peludos» de la casa.

El primer árbol de Navidad decorado con zapatos

SO/ SOTOGRANDE y la reconocida firma española de calzado Flabelus crean el primer árbol de Navidad adornado con zapatos. SO/ refuerza así su vínculo con el mundo del estilo y las tendencias gracias a esta colaboración donde la moda se convierte en el mejor complemento para estas Navidades. Con un estilo muy Sotogrande, el elegante retiro de estilo de vida y bienestar te invita a brindar por unas fiestas en las que la moda sostenible y el diseño contemporáneo van de la mano con la herencia andaluza. Un entorno elegante, acompañado de los mejores cocteles y música en vivo, para disfrutar con amigos, familia y compañeros de trabajo.

Dinámicos y participativos workshops navideños

Sotogrande inaugurará la época navideña con varios workshops y experiencias que tendrán lugar en los lugares más emblemáticos de Sotogrande y que irán dirigidos para toda la familia.

Los días 2 y 14 de diciembre en el Hotel SO/ SOTOGRANDE SPA & GOLF RESORT, se organizará un workshop sobre la creación de los centros de mesa más espectaculares. Diseñado para inspirar la creatividad y brindar a los participantes las habilidades necesarias para transformar cualquier ocasión en una experiencia visualmente impactante. Este taller explorará técnicas innovadoras en la creación de centros de mesa que se adapten a diferentes estilos y ocasiones.

Además, los más pequeños de la casa podrán decorar su bola de navidad en un divertido y creativo taller navideño, donde la magia navideña se hará realidad a través de las manos de los grandes protagonistas de estas fechas tan señaladas. Los niños tendrán la oportunidad de diseñar sus propias bolas navideñas, convirtiéndolas en un recuerdo especial que adornará su árbol navideño y simbolizará la alegría de la temporada.

Diversión en Navidad junto a los Elfos

Los más pequeños son los protagonistas absolutos de estos días festivos. Por eso, los domingos 3, 10 y 17, —entre las 10:30 y las 13:30hrs— mientras los adultos disfrutan del ya legendario Mercado de Levante, los niños podrán disfrutar de una variada oferta de talleres creativos junto a elfos navideños en una caseta mágica que se instalará en La Ribera del Marlin. Talleres musicales, decoraciones, cuentacuentos, magia o pintacaras son solo algunas de las actividades de un completo programa diseñado para los pequeños de la casa. El día 17 de diciembre, además, los más pequeños podrán encontrarse con Papá Noel y sus ayudantes para dejarles sus cartas.

De igual modo, el restaurante Foodisiac, desde el corazón del Puerto de Sotogrande, acogerá también varios talleres para toda la familia. En la tarde del 16 de diciembre la magia del Profesor Mad llegará a su espacio gourmet para sorprender a mayores y pequeños. El 23 de diciembre es el turno de un divertido workshop sobre pastelería para niños. Los «mini chefs» de Sotogrande aprenderán todos los secretos para preparar los cupcakes más dulces y deliciosos. Ambos tendrán lugar entre las 16h y las 18h y no necesitan reserva. Para los más gourmand, el día 30 de diciembre se celebrará el Champagne Afternoon Tea para degustar una selección de Champagnes y alta pastelería homemade.

«We Love Eco»

El 7 y 9 de diciembre se podrán degustar vinos y quesos ecológicos. El supermercado orgánico, abierto recientemente en La Ribera del Marlin, te invitará a descubrir algunos de sus productos más exquisitos y demandados estas fiestas, bajo el nombre de «We Love Eco».

Una oportunidad única para sumergirte en el universo de aromas y sabores de una materia prima de altísima calidad con proceso de fabricación 100% consciente y responsable.

El chef Nicolas Isnard —*Michelin— vuelve a SO/ Sotogrande por Navidad

El reconocido chef Nicolas Isnard vuelve al Hotel SO/ SOTOGRANDE SPA & GOLF RESORT con una propuesta gastronómica multicultural que pivotará en torno a los productos de proximidad, y el respeto que profesa por ellos. El 7 y el 9 de diciembre, los comensales del Cortijo de Santa María 1962 podrán degustar las rupturistas elaboraciones del cocinero francés. El «Menú Bubbles Pairing» está compuesto por 5 fascinantes propuestas a través de un menú sensorial donde las Burbujas serán las protagonistas y elevarán y potenciarán el sabor de sus creaciones.

Deslumbra en tus citas navideñas

Para inspirarte y crear tus mejores looks navideños, SO/ SOTOGRANDE SPA & GOLF RESORT, junto con El Corte Inglés Marbella, ofrecerá a sus clientes la oportunidad de disfrutar de una Personal Shopper Experience. Un equipo de expertos analizará tu imagen y te ayudará a mejorar tu estilo a través de un servicio personalizado para crear el fondo de armario perfecto. Atendiendo a tus preferencias, los expertos de El Corte Inglés te asesorarán en las últimas tendencias de moda y complementos para preparar los looks más arrebatadores.

Preparar la piel para lucir un maquillaje perfecto es principal

Por eso, el centro de estética L’Essenza Belleza & Bienestar impartirá un taller individual dónde se brindarán técnicas sobre cómo limpiar la piel utilizando los productos adecuados en la rutina diaria para que brilles en cada evento navideño. Un workshop exclusivo en el que los asistentes aprenderán a preparar su piel para lucir radiante en estas fiestas.

«Salva el espíritu de la Navidad», una gincana inmersiva en La Reserva para los más pequeños

En la variada agenda navideña de Sotogrande no podía faltar un clásico revisitado: la gincana. Una vibrante jornada llena de diversión y alegría, donde los más pequeños se convertirán en exploradores para sumergirse en un mundo lleno de misterios. Una aventura inmersiva en la que se enfrentarán a grandes desafíos y buscarán tesoros navideños ocultos en un entorno verdaderamente mágico. Los más pequeños de la casa podrán a prueba su creatividad en una serie de desafíos divertidos y temáticos.

La gincana navideña está diseñada para despertar la imaginación y el espíritu festivo de los niños, ofreciéndoles la oportunidad de participar en una serie de emocionantes actividades temáticas navideñas. La Reserva se erigirá en el escenario perfecto para crear recuerdos inolvidables.

Un viaje musical, la íntima actuación a la luz de las velas

El Mercado de Levante, el centro neurálgico de Sotogrande, se impregnará de la magia navideña en una hermosa noche para toda la familia, con una cena especial que se suma a las grandes veladas programadas para estas fechas. El gastro bar Fresco Marina acogerá una Carol Night con las voces del talentoso coro de Sotogrande en un novedoso formato Candlelight: una íntima actuación a la luz de las velas. Un viaje musical lleno de nostalgia y espíritu navideño, que cautivará a los asistentes, con un precio benéfico de 45€ por persona, en favor de la organización Society St. George.

El 16 de diciembre es uno de los días más especiales en la vibrante propuesta navideña de Sotogrande. Concretamente, en The Beach dará comienzo otro emocionante y dinámico workshop: «Art & Wine Workshop». El artista de Algeciras Juan Sierra impartirá un taller de pintura de corte expresionista e impresionista, los dos estilos desde los que aborda sus creaciones abstractas que giran en torno a retratos y pinturas taurinas. El proceso creativo se acompañará de un viaje sensorial, degustando un maridaje de vinos andaluces diseñado para la ocasión. Otra experiencia participativa que sumergirá a los participantes en una obra que no deja indiferente a nadie.

Papá Noel aparca el trineo y llega en barco a La Reserva de Sotogrande

El impresionante The Beach, en La Reserva Club de Sotogrande, es un entorno inimitable creado para relajarse, socializar y disfrutar de la mejor gastronomía. Un plan pensado para vivir experiencias únicas y memorables en cualquier momento del año, y, por supuesto, también en Navidad. El propio Papá Noel abandonará su inesperable trineo para llegar a The Beach en un impresionante barco de madera que le acercará por la laguna deportiva para «pescar» las cartas de los más pequeños.

Además, se puede completar la jornada en The Beach La Reserva disfrutando de su icónico Brunch, muy solicitado los fines de semana. Durante la Navidad, su delicioso menú se completará con unas deliciosas galletas navideñas que se aprenderán a elaborar en un workshop especial guiado para explorar el fascinante mundo de las cookies caseras al que podrá sumarse toda la familia. Sotogrande sigue apostando por la repostería en Navidad como una forma maravillosa de expresión creativa y un medio para unir a las personas.

Navidades en forma

Sotogrande siempre ha sido reconocido como un destino de bienestar por excelencia. Por ello, te invita de la mano de SPA & WELLNESS CLUB SOTOGRANDE a disfrutar de una actividad fitness en el Mercado de Levante en compañía de sus instructores. Imagina hacer ejercicio al aire libre, convirtiendo tu rutina de ejercicios en una experiencia única. Recarga tu cuerpo de energía positiva. ¡Es hora de combinar compras con bienestar y disfrutar de un día lleno de actividad!

Torneo navideño en Sotogrande, hogar legendario del golf

Esta Navidad no podía faltar un torneo de golf en la agenda navideña de Sotogrande, el hogar de históricos campos de golf como el Club de Golf Almenara Sotogrande. Un remanso de paz y serenidad gracias a sus dos grandes lagos rodeados de alcornoques y olivos, que cuenta con un campo de 27 hoyos, creado por el famoso diseñador británico Dave Thomas.

El campo, con vistas al Mediterráneo y a las sierras circundantes, constituye un verdadero reto para los golfistas de todos los niveles, debido a sus bunkers profundos, obstáculos de agua, colinas onduladas y calles zigzagueantes. Un reto al que se enfrentarán los participantes de esta edición navideña en la que habrá premios al drive más largo y a la bola más cercana.

Menús degustación para los días festivos

The Beach se convierte en un enclave todavía más pintoresco el día Navidad. El día 25 de diciembre The Beach ofrecerá su tradicional Brunch de Navidad con música en vivo. Olvídate de cocinar ese día y simplemente disfruta con tu familia de un completo e ilimitado brunch.

A nivel gastronómico, SO/Sotogrande Spa & Golf Resort mantiene su oferta culinaria basada en producto local y de temporada para Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, teniendo en cuenta los platos clásicos de estas fechas, y una selección de vinos de la zona; siempre proyectando el amor por la tierra y las raíces. En concreto, celebrará el último día del año ofreciendo una cena degustación con maridaje y productos tradicionales servida en Cortijo Santamaría 1962.

La experiencia se trata de una propuesta a cuatro manos diseñada por Nicolas Isnard (*Michelin) y Leandro Caballero en Cortijo Santa María. La cena comienza en IXO Tapas & Bar con un cóctel de bienvenida y una selección de quince delicias gastronómicas. Posteriormente se pasa a degustar un menú de seis pases en Cortijo Santa María donde se podrán degustar diferentes platos como: Turrón de presa ibérica, pepitas de foie y frutas de invierno; Bogavante asado en Josper, risotto de apio, coco y lima; sorbete de limón y Gaugin; Suprema de capón al Morilés, y fregola con boletus y salsa de trufa. Para finalizar, un Mont Blanc,y fruta de la pasión y piña. Todo maridado con referencias locales e incorporando un surtido de postres navideños y las doce uvas de la suerte. Posteriormente se podrá disfrutar de fuegos artificiales y baile con música en vivo.

¡Hola 2024!

Para completar la jornada, el auténtico Sunday Roast es siempre una opción clásica elevada a la perfección culinaria. Para recibir al Año Nuevo, el día 1 de Enero se podrá degustar en el Hotel SO/ SOTOGRANDE SPA & GOLF RESORT y en su restaurante Society Club House el elegante y sabroso Asado de Año de Nuevo —«New Year’s Roast»—. El icónico plato británico estará compuesto por un Cilindro de aguacate y centollo como entrante; un primero a elegir entre Jamoncito de pavo relleno de setas y trufa al Pedro Ximénez, lingote de cordero sobre crema de coliflor, Corvina al horno sobre crema de patatas panaderas, o quiche de verduras; y la nota dulce lo pondrá un Tatín de higos macerados con helado de café.