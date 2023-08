Notas Musicales: Saioa Hernández. Eva Calero. Enclave de Agua. Frank Suz. Depeche Mode

viernes 18 de agosto de 2023 , 07:23h

SIDNEY SE RINDE ANTE EL ESPECTÁCULO VOCAL DE SAIOA HERNÁNDEZ EN SU DEBUT EN ESA CIUDAD

La soprano Saioa Hernández ha deslumbrado a la crítica y público de Sidney en su debut en la Opera Australia con La Gioconda, ópera en versión concierto enmarcada dentro de los eventos del 50 aniversario del auditorio australiano. La aclamada cantante, que interpretó el papel protagonista, estuvo acompaña del reputado tenor alemán Jonas Kaufmann, en el papel Enzo Grimaldo. Las funciones, que tuvieron lugar los días 9 y 12 de agosto, estuvieron dirigidas por el maestro israelí Pinchas Steinberg.

Sobre Saioa Hernández

Considerada por Montserrat Caballé como ‘la diva de nuestro siglo’, Saioa es una de las artistas internacionales más auténticas del momento, gran exponente del bel canto y con una voz única para los repertorios veristas más exigentes. La exitosa cantante acumula decenas de actuaciones e hitos memorables.

Después de verano, Saioa abrirá la temporada del Teatro Real con Medea (septiembre) y la clausurará con Madama Butterfly (junio).

EVA CALERO PRESENTA EL VÍDEO DE SU PRIMER SINGLE ‘MANIPURA’

El videoclip fue grabado en Colmenarejo (Madrid) de la mano de un equipo formado por G. J. Carazo como director de fotografía, Paula Vilaur como danzante Butoh y Hathi como ayudante de producción. La idea del vídeo es original de Eva Calero y la grabación tuvo lugar al amanecer siendo solo posible realizar tres tomas en plano secuencia.

Manipura nació como una improvisación, uno de esos cantos que nacen directamente, como si lo descargaras de algún lugar donde ya estuviera hecho. Era un caluroso día del verano de 2018 y volvía del festival Reina Loba, en Galicia. En este había dejado oficialmente mi anterior grupo, La caracola y por otro lado mi pareja de aquel momento me había dejado a mí.

EL FESTIVAL ENCLAVE DE AGUA LLEGA A SU MÁXIMA OCUPACIÓN EN SU DÉCIMO SEXTA EDICIÓN

El festival se celebró los días 27, 28 y 29 de julio a la orilla del río Duero y en el corazón de la ciudad, con una gran afluencia de público desde todos los puntos de España y Europa.

Este año se ha hecho una apertura a la música Latina con un gran éxito. Los conciertos de Micromanbo y Contrabandeando, en el escenario de la pradera, hicieron bailar a todos los enclaveros. En la pradera también pudimos disfrutar del Enclave Jam Session (dirigida por Jose Funko), Wax & Booguie y Tia Carroll.

Cerrando la apuesta latina el festival contó con uno de los artistas más importantes a nivel mundial Cimafunk, considerado el James Brown cubano por su manera de fusionar la música cubana con el funk. El concierto más impresionante de este año, la puesta en escena y su abrumador sonido hizo que el público del Enclave de Agua no parara de bailar y disfrutar de una noche mágica.

FRANK SUZ PRESENTA EL SINGLE “EL SOL NACIÓ PARA ARDER”

Este single representa perfectamente el sonido general del álbum, un sonido fronterizo, con tintes garaje, pero sin perder el espíritu del sonido Frank Suz que evoluciona en cada nueva publicación.

La letra de “El sol nació para arder” es una declaración de intenciones y un tanto autobiográfica, recordándonos que al final el destino está escrito y todo acaba encontrando su final, el sol obviamente, nació para arder. Con las potentes guitarras de Yannick, Rafa Bonet y Teto Adán, la pegada en la batería de César Valerón, los contundentes bajos de Insidious, el trío de vientos formado por los excelsos Hickowski a la trompeta, Fede Fuster al saxo tenor, Javi Pardos al trombón y para terminar el hammond incendiario y la voz desgarrada de Frank Suz.

CONCIERTOS DEPECHE MODE EN ESPAÑA

Depeche Mode han anunciado conciertos en España en invierno de 2024. Estarán en el mes de marzo en Madrid, Barcelona y Bilbao

12 y 14 de marzo 2024 – WIZINK CENTER, MADRID

16 de marzo 2024 – PALAU SANT JORDI, BARCELONA

21 de marzo 2024 – BEC!, BILBAO

MÁS SOBRE DEPECHE MODE

Depeche Mode es una de las bandas más influyentes de los últimos 40 años. Innovadores, carismáticos y con un directo muy envidiable, Depeche Mode es una banda única. Formada por Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher, Depeche Mode ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera y ha llenado estadios gira tras gira, tocando delante de más de 30 millones de fans.

La banda se formó en 1980 en el Reino Unido y, desde entonces, se les considera pioneros del rock electrónico por haber sido de los primeros grupos en usar el sintetizador y el sampler en sus canciones y conciertos. Además, son responsables de algunos temas ya convertidos en clásicos como 'Just can't get enough', 'Enjoy the silence' o 'Personal Jesus'.