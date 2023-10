Notas Musicales: Funambulista. Efecto Mariposa. Nadye. Raule. La Chapelle. Natalia Vega

miércoles 25 de octubre de 2023 , 07:26h

FUNAMBULISTA INVITA A PASTORA SOLER EN SU NUEVO SINGLE “SIGO”

Desde el viernes 20 de octubre de 2023 está disponible en todas las plataformas digitales y YouTube “Sigo”, el nuevo single y videoclip de Funambulista en colaboración con Pastora Soler. Una balada llena de mensajes, sonidos y matices, en la que ambos artistas demuestran una complicidad absoluta y una fortaleza vocal a la altura de muy pocos.

“Sigo” es la unión de dos artistas y amigos que tienen en común el haber labrado una carrera de largo recorrido a base de esfuerzo, constancia y sobre todo de amor a la música. Todo ello queda plasmado en un videoclip sencillo pero que demuestra toda la fuerza del tema.

“SIGO” por Diego Cantero (Funambulista)

A veces es un buen ejercicio repasarse los sueños, ver si la ilusión y los motivos que llevaron a emprender el camino hacia ellos siguen vigentes. canción habla del por qué después de más de veinte años en la música sigo absolutamente conectado a ella. Todo lo que el camino me enseñó, la gente y las ciudades que conocí, están salpicadas de canciones. Esa vocación que sentí cuando era niño lo cambió todo y me hizo la persona que hoy soy. Me hacía mucha ilusión compartir esta canción con alguien que también hubiera vivido en primera persona lo que cuenta la letra de este tema. Desde el primer momento apareció en mi cabeza su nombre Pastora Soler, una mujer que lleva desde los quince años haciendo de la música su vida, una de las voces que forman parte del imaginario colectivo.

EFECTO MARIPOSA PUBLICA SU NUEVO SINGLE ‘DESPERTAR’

‘DESPERTAR’ es la canción oficial de la nueva edición del Generali Maratón de Málaga, que se celebrará el día 10 de diciembre.

DESPERTAR es el quinto single de Efecto Mariposa tras los temas de adelanto MI PARTE EMOCIONAL. PROBLEMA EXISTENCIAL, LEY DE LA GRAVEDAD y LABERINTO DE CRISTAL.

DESPERTAR es una canción cargada de positivismo y fuerza, en la que el grupo habla de no perder el tiempo, de vivir cada momento sabiendo que es único e irrepetible, de cumplir sueños, de sonreír, de amar, de escucharse a uno mismo para ser más libre.

DESPERTAR es la canción oficial de la nueva edición del Generali Maratón de Málaga, que se celebrará el día 10 de diciembre. Una canción que acompañara a los deportistas para lograr batir el reto de los 42 kilómetros 195 metros de la maratón.

NADYE PUBLICA SU NUEVO SINGLE “SEGUIMOS VIVOS”

"Seguimos vivos, no es tan fácil soñar, seguimos vivos, da igual el precio a pagar".

“Seguimos Vivos” es el nuevo single de Nadye, canción con la que inician una nueva etapa tras su último trabajo "Intrapolar" y que será el primero de varios lanzamientos que culminarán con la salida de un nuevo disco en 2024.

A primera escucha “Seguimos Vivos” se siente una notable evolución en el sonido de la banda, manteniendo esa parte rockera tan innata, pero adentrándose en sonidos más actuales con ambientes de sintetizadores y guitarras más espaciales que a su vez coquetean con voces melódicas marcadas por ese aire del punk pop norteamericano.

RAULE LANZA SU ACLAMADO DISCO "LIMBO" EN EDICIÓN FÍSICA

El viernes 20 de octubre de 2023 el cantante Raule publicó en formato físico su éxito discográfico “Limbo”.

Tras una extensa gira por toda España, "Limbo Tour" se acerca a su fin y para celebrarlo el artista publica el álbum en formato CD edición especial y limitada con extras e información de la gira, que estará disponible en todas las tiendas y puntos habituales. También para aquellos fans acérrimos el disco puede conseguirse en unidades limitadas y firmadas en el siguiente enlace: https://rhrn.myshopify.com/products/raule-limbo-cd-disco-firmado

Varios de los singles de “Limbo” han entrado en las mejores playlist de plataformas digitales acumulando millones de escuchas, y gracias a este trabajo Raule ha sido galardonado con el Premio ODEÓN como artista revelación flamenco 2023.

LA CHAPELLE PRESENTA SU PRIMER SINGLE "ALIVE IS WHERE WE´VE BEEN"

"Alive Is Where We´ve Been" nos habla de una joven pareja que escapan de la sociedad carcelaria en la que viven y sacrifican lo conocido por lo desconocido para probar una vida distinta y conocerse a sí mismos.



Lo que encuentran es un mundo totalmente nuevo e inesperado. La llave a ese mundo es la de su furgoneta, el vehículo y hogar que usan para su escapada. Pasan desapercibidos por las calles de las grandes ciudades, y se refugian en los lugares más remotos y oscuros.



La pareja son fugitivos buscados por la sociedad y lo que aprenden en su viaje les permitirá seguir en libertad para siempre.



Grabado en Skyline Studios Madrid. Mezclado y masterizado por Javier Balmoral e Iván Guerrero.

NATALIA VEGA PRESENTA “EL MARINERO” EN COLABORACIÓN CON SANDRA BAUTISTA

13 de octubre en plataformas

5º adelanto de su primer disco “Adarce” que verá la luz el 1 de diciembre

Esta canción nos sumerge en un mundo de expectativas y anhelos, de la espera y la ilusión que se crea en torno a ella. Narra la historia de una mujer que aguarda a su pareja, quien se encuentra en el mar realizando su trabajo de pescador. Con ella Natalia se introduce en un imaginario narrativo que nos transporta a un pueblo costero de Cataluña, como podría ser Calella, conocido por sus habaneras tradicionales y que la artista estudió durante su tesis en la universidad.

La elección de Sandra Bautista, una gran cantautora y amiga catalana, para colaborar en esta canción es la combinación perfecta para dar vida a esta historia musical.

La canción cuenta con la banda base que participa en todo el álbum: Gon Navarro a la guitarra española y eléctrica, Choby Scheufler al bajo y Toni Carmona a la percusión. Esta viene acompañada de un videoclip, tratando la canción desde la idea de un falso directo, grabado con Sandra y Natalia acompañadas de los músicos Gon Navarro, Diego Portugal y Fiz Novoa. Este vídeo está nuevamente a cargo de La Pícara Producciones.