La Bella Otero del BNE vuelve a las tablas en los Teatros del Canal

miércoles 13 de diciembre de 2023 , 08:07h

‘La Bella Otero’ llega a los Teatros del Canal tras una temporada pasada llena de éxitos.

Esta vez vuelve a Madrid los días 14, 15 y 16 de diciembre con Patricia Guerrero como artista invitada el día 14, con Noelia Ruiz los días 15 y 16, y con la colaboración especial de Maribel Gallardo.

‘La Bella Otero’ puede ser considerado un “ballet operístico” en el sentido amplio de la palabra. Se trata de un espectáculo de gran formato, tanto por número de bailarines como por despliegue de vestuario, que recrea el mundo de la Belle Époque Parisién, como por el desarrollo dramatúrgico de la historia.

Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, pone la danza al servicio de la historia para conseguir la fusión de estilos, desde el folclore al flamenco y la danza estilizada, para contar bailando la historia de una mujer que se inventa a sí misma a partir de un suceso trágico de su infancia y triunfa como artista y cortesana para terminar arruinada por el juego. “Es un espectáculo muy emotivo y también dramático, porque cuenta la historia de una mujer que llega a lo más alto y termina sola y olvidada”, explica el director.

El argumento, dramatizado por Gregor Acuña-Pohl, ha seleccionado algunos de los momentos más destacados de la biografía de la artista que pudieran expresarse mediante la danza sin intentar ser exhaustivo. “He intentado ceñirme al personaje histórico y hacer de ello un ballet que emocione al público, sin juzgarla. Lo más importante para mí era mostrar una persona con mucho magnetismo, carisma y fuerza”.

“Es un papel que me apasiona y me llena de tantas cosas buenas”, comenta la bailarina invitada Patricia Guerrero. “Estoy interpretando a una gran mujer de la que hay muchas cosas que admiro y me gusta mucho tener la oportunidad de interpretarla”. La bailarina y coreógrafa gaditana actualmente es una figura relevante en el flamenco de vanguardia y recientemente ha sido nombrada directora del Ballet Flamenco de Andalucía. Para Patricia "La Bella Otero es una obra dura en su fondo, pero es dinámica, divertida, fresca, y con un colorido y energía que nos hará disfrutar a todos, dentro y fuera del escenario”. Patricia Guerrero interpretará a La Bella Otero el día 14 de diciembre, un pase que incluye un encuentro con el público al finalizar la representación.

Para Noelia Ruiz, bailarina del Ballet Nacional de España, encarnar a la Bella Otero “supone un momento muy especial, artística y personalmente. Es la primera vez que me enfrento a la interpretación de un personaje tan relevante y sin ninguna duda tengo los nervios muy presentes, pero estoy muy ilusionada y con ganas de adentrarme en la piel de Carolina Otero y estar a la altura para contar su gran historia”. La joven bailarina espera “llenar el escenario de historia, danza y pasión junto a mis compañeros del Ballet Nacional de España”. Noelia Ruiz dará vida a Carolina Otero en las funciones de los días 15 y 16 de diciembre.

La Bella Otero vuelve a contar con la colaboración especial de Maribel Gallardo, maestra repetidora del Ballet Nacional de España, para interpretar a la protagonista en sus últimos años. “Volver a retomar el personaje de Madame Otero, además de lo que supone meterte en la piel de una mujer tan apasionante a pesar de su trágica vida, conlleva revivir la emoción de sentir el escenario y el calor del público. Lamentablemente la vida artística de un bailarín es muy corta y en escasas ocasiones la vida te regala una oportunidad como la que afortunadamente estoy viviendo, intensamente y agradecida”.

El compositor y director Manuel Busto ha coordinado a los músicos de diferentes estilos que han compuesto la música para este ballet, integrándolos en la partitura creada por él. El resto de composiciones han sido realizadas por Alejandro Cruz Benavides, Agustín Diassera, el grupo Rarefolk y los guitarristas flamencos Diego Losada, Víctor Márquez, Enrique Bermúdez y Pau Vallet.

El diseño de los cerca de 200 figurines que componen el vestuario de la obra ha corrido a cargo de la diseñadora canaria Yaiza Pinillos, con los que viste a épocas y escenarios tan diversos como son una aldea gallega, el París de la Belle Époque o un café cantante. La escenografía es obra de Eduardo Moreno, que con un único elemento arquitectónico identifica temporalmente y geográficamente cada escena con unos simples añadidos. La iluminación, diseñada por Juan Gómez-Cornejo, aporta un elemento emocional a cada ambientación.

La Bella Otero desde su estreno en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en 2021, también ha salido de gira a Sevilla, Málaga, Granada, Oviedo y Bogotá, entre otros.