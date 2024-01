NYC Winter Outing regresa con cuatro programas turísticos hasta el 4 de febrero

domingo 14 de enero de 2024 , 19:54h

New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de marketing de destinos y la oficina de convenciones y visitantes de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, anunció hoy el inicio de las reservas para NYC Winter Outing 2024 presentado por Mastercard. El programa se llevará a cabo desde el 16 de enero hasta el 4 de febrero, ofreciendo ahorros en experiencias en los cinco distritos, incluyendo menús de precio fijo de la NYC Restaurant Week en más de 600 restaurantes; entradas 2 por 1 para 23 espectáculos de la NYC Broadway Week; y entradas 2 por 1 para más de 60 museos, atracciones, recorridos y artes escénicas para NYC Must-See Week. NYC Hotel Week, que forma parte de NYC Winter Outing, ya está en marcha y ofrece un 24% de descuento en las tarifas minoristas estándar en más de 160 hoteles hasta el 4 de febrero. A continuación, se incluyen detalles adicionales sobre cada programa. Las reservaciones para los cuatro programas se pueden hacer en nyctourism.com/winterouting.

"El turismo ya está en auge en los cinco distritos, pero con NYC Winter Outing 2024 confío en que romperemos aún más récords este año", señaló el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. "Ya sea que esté interesado en los mejores restaurantes, atracciones culturales, hoteles o atracciones turísticas, NYC Winter Outing tiene lo que está buscando. Damos la bienvenida a neoyorquinos y visitantes por igual para que apoyen a los más de 800 negocios participantes y disfruten de todo lo que la ciudad más grande del mundo tiene para ofrecer".

"Un viaje de invierno a la Ciudad de Nueva York ofrece a los viajeros experiencias memorables y el mejor precio y valor general del año", dijo Fred Dixon, presidente y ejecutivo principal de New York City Tourism + Conventions. "El programa Winter Outing de este año incluye ahorros en restaurantes, hoteles, Broadway, atracciones culturales, tours y más en más de 800 negocios para que los visitantes experimenten, manteniendo nuestra misión de crear un impacto económico equitativo en los cinco distritos".

La Oficina de la Alcaldía para Medios y Entretenimiento (NYB, en inglés) se ha asociado con el New York City Tourism + Conventions, por tercer año consecutivo para patrocinar NYC Winter Outing, apoyando las cuotas de participación de negocios en todos los distritos.

"Estamos encantados de apoyar una vez más NYC Winter Outing, que trae la magia de Broadway y las actuaciones en vivo a neoyorquinos y turistas por igual a un precio increíble durante la temporada de invierno", comentó Pat Swinney Kaufman, comisionado de la Oficina de la Alcaldía para Medios y Entretenimiento.

El programa de este año cuenta con el apoyo en parte de socios de transporte promocionales, como United Airlines, así como Amtrak y NJ TRANSIT.

"Mastercard está encantada de asociarse con New York City Tourism + Conventions para ayudar a proporcionar a los titulares de tarjetas experiencias invaluables que los acerquen a sus pasiones en el corazón de la Ciudad de Nueva York", puntualizó Rustom Dastoor, vicepresidente ejecutivo de Mercadeo y Comunicaciones de Mastercard para América del Norte. "A través del programa NYC Winter Outing, estamos entusiasmados de conectar a los lugareños y viajeros con ofertas especiales en restaurantes, entretenimiento y hospitalidad para explorar más a fondo la ciudad y crear experiencias memorables en el Año Nuevo".

"Esta es una excelente época del año para que los visitantes prueben una auténtica experiencia en la ciudad de Nueva York, y no podríamos estar más felices de promover este gran programa", dijo Leon Goldberg, Director General de Ventas en la Región Este de United Airlines. "Entre nuestras operaciones en el Aeropuerto LaGuardia y el Centro Internacional Newark Liberty, estamos orgullosos de ofrecer cientos de conexiones directas diarias, transportando a decenas de miles de personas todos los días entre la Ciudad de Nueva York y ciudades de todo el mundo".

Las reservas de NYC Restaurant Week están abiertas

NYC Restaurant Week ofrece almuerzos de dos platos a precio fijo y cenas de tres platos por $30, $45 y $60 en más de 600 restaurantes en los cinco distritos. Una lista completa de los restaurantes participantes y las reservas están disponibles en nyctourism.com/restaurantweek. Los restaurantes se pueden ordenar por filtros que incluyen "ubicación", "cocina", "semanas de participación", "tipos de comida", "accesibilidad", "Stella", destacando los restaurantes que sirven a Stella Artois, el patrocinador oficial de cerveza de NYC Restaurant Week, y más.

Las entradas 2x1 de la Semana de Broadway de Nueva York están a la venta

NYC Broadway Week ofrece entrdas 2 por 1 para 23 espectáculos este invierno. Los espectáculos participantes incluyen & Juliet; A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical; Aladdin; Back to the Future; The Book of Mormon; Chicago; Days of Wine & Roses; Gutenberg! The Musical!; Hadestown; Hamilton; Harmony; Harry Potter and the Cursed Child; How to Dance in Ohio; Kimberly Akimbo; The Lion King; MJ The Musical; Monty Python’s Spamalot; Moulin Rouge! The Musical; Prayer for the French Republic; Purlie Victorious; Six The Musical; Sweeney Todd; y Wicked.

Las entradas imperdibles de la Semana 2 por 1 de Nueva York están a la venta

NYC Must-See Week ofrece entradas 2x1 a más de 60 museos, atracciones, artes escénicas y recorridos este invierno. Los participantes de este año incluyen el Alvin Ailey American Dance Theater, el Carnegie Hall, el Empire State Building Observatory, el Jazz at Lincoln Center, la Ópera Metropolitana, el Jardín Botánico de Nueva York, la Destilería del Condado de Kings, el Museo de Broadway, el Museo de Arte Moderno, el Museo de la Imagen en Movimiento, la Pista de Patinaje del Rockefeller Center, el Museo Whitney de Arte Americano y más.

La lista completa de participantes y entradas está disponible en nyctourism.com/mustseeweek. Los participantes se pueden ordenar por filtros que incluyen "Ubicación: Municipio y vecindario" y "Categoría: Atracciones y recorridos, Artes escénicas, Museo y galerías, y Vida nocturna".

Reservas de NYC Hotel Week abiertas y canjeables

NYC Hotel Week ofrece un 24% de descuento en las tarifas minoristas estándar desde ahora hasta el 4 de febrero en más de 160 hoteles en todos los distritos.