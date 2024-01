Novedades Musicales: el regreso de Justin Timberlake. Benidorm Fest. Chanel. India Martínez. Y más…

miércoles 31 de enero de 2024 , 09:20h

EL REGRESO DE JUSTIN TIMBERLAKE CON ‘SELFISH’

Después de 6 años, vuelve un nuevo álbum de Justin Timberlake llamado Everything I Thought I Was, que promete ser sensacional. Además, ya podemos escuchar el primer adelanto del álbum, Selfish, el single que acaba de salir para dar inicio a esta nueva etapa de Timberlake.

El artista ha confesado a Zane Lowe en Apple Music 1 durante una entrevista: "Trabajé mucho tiempo en este álbum y acabé con 100 canciones. Reducirlas a 18 fue un reto y ahora sí, estoy muy emocionado con este álbum. Creo que todos los artistas lo dicen, pero es mi mejor trabajo".

NOAN Y ANGY: LAS PROPUESTAS PARA EL BENIDORM FEST 2024

Noan y Angy son candidatos para representar a España en Eurovisión 2024 y ambos nos traen canciones estilo pop-rock.

Noan es un artista emergente con casi 30 mil seguidores en TikTok. Sus versiones de canciones populares en estilo punk se han viralizado y ha actuado en escenarios como el Coca Cola Music Experience. Noan se presenta al Benidorm Fest con Te echo de -, un tema que sorprenderá a muchos.

Por otro lado, Angy saltó a la fama por la serie 'Física o Química', donde interpretaba a Paula, y por ser finalista de la primera edición española de Factor X. Ahora, presenta en el Benidorm Fest Sé quién soy, un tema empoderador, con el que todos podremos sentirnos identificados.

CHANEL LLEGA AL #1 EN VENTAS DE ÁLBUMES Y VINILOS

¡El esperado álbum de Chanel arrasa en ventas! El disco, llamado ¡AGUA!, es un álbum que Chanel lleva cocinando a fuego lento, a la búsqueda de un sonido que la represente y emocione, y, efectivamente, ¡lo ha conseguido! ¡AGUA! incluye éxitos como SloMo, Clavaíto, entre otros, y su último sencillo con FMK llamado Ahora Que No Te Tengo, el cual tiene un trend en TikTok que ya roza el millón de visualizaciones.

LA COLABORACIÓN DEL MOMENTO: INDIA MARTINEZ, GREEICY Y LELE PONS

La increíble India Martinez redescubre su tema Las Burbujas Del Jacuzzi con la colaboración de la colombiana Greeicy y la venezolana Lele Pons, dos artistas internacionales que mueven masas.

Además, el videoclip hace un guiño a TikTok, plataforma donde Lele Pons cuenta con más de 31 millones de seguidores.

Las burbujas del jacuzzi es una invitación al baile, un puzzle de voces liderado por India, pero perfectamente complementado por Lele Pons y Greeicy.

EMILIA ANUNCIA TOUR POR TODA ESPAÑA

La promesa del pop argentina Emilia arrasa con el disco mp3 y, tras el “sold out” en su primer Wizink Center en Madrid, la artista del momento ha anunciado 6 fechas en las ciudades de A Coruña, Murcia, Granada, Marbella, Barcelona y Valencia.

María Emilia Mernes es una joven cantante, compositora, música y actriz argentina cuya incansable búsqueda de la excelencia en las artes la ha llevado a convertirse en una destacada y respetada figura en cada uno de los campos que persigue.

DOS NUEVAS EDICIONES EN VINILO DE COWBOY BEBOP

Para celebrar el 25 aniversario del clásico del ánime japonés de culto, lanzamos dos ediciones en vinilo.

Un viaje auditivo con llamativos diseños del aclamado Toshiaki Uesugi, conocido por su trabajo para la franquicia Cowboy Bebop, cuidadosamente supervisados por la legendaria Yoko Kanno.

COWBOY BEBOP: SONGS FOR THE COSMIC SOFA: Una colección de temas chill-out y “downtempo”. Este vinilo cuenta con un disco LP de lujo, en rosa oscuro.

COWBOY BEBOP: THE REAL FOLK BLUES LEGENDS: Recopila temas de toda la discografía de Cowboy Bebop. Incluye 2 discos LP de lujo, en azul oscuro jaspeado.

¡Únete al fenómeno cultural de Cowboy Bebop con estas dos ediciones en vinilo, disponibles el 9 de febrero.

CARNAVAL 2024: ¡VE BUSCANDO TU DISFRAZ CON ESTA MÚSICA DE FONDO!

Celebra el Carnaval 2024 con la mejor música carnavalera. Música de fiesta. ¡Éxitos para bailar! Desde la Nochentera. Carnaval-Danny Romero. Carnaval de Canarias. Carnaval de Cádiz.”Y es que hoy es carnaval”-Rosalía. Marc Anthony….