Novedades Musicales: Estopía. Justin Timberlake. Becas Sony Music. Cyberpunk

miércoles 20 de marzo de 2024 , 08:54h

ESTOPÍA, EL NUEVO ÁLBUM DE ESTOPA, YA ESTÁ AQUÍ

El nuevo álbum de Estopa, ESTOPÍA, ¡ya está disponible!

El álbum nos invita a viajar al universo de Estopa, que celebra sus 25 años de carrera con un trabajo que recoge la iconografía de todo su imaginario, creado durante todos estos años y que incluye los éxitos 'El Día Que Tú Te Marches', 'La Ranchera' y 'La Rumba del Pescaílla', entre muchos otros…

Con Estopía –en la calle desde el día 15 de marzo– son 12 los discos publicados por los Muñoz desde aquel 18 de octubre de 1999 en que empezó todo. Ese día salía a la calle Estopa, una obra de referencia de nuestra cultura y que logró vender más de un millón de copias. La frescura de aquellas canciones está muy presente en ESTOPÍA, que recupera aquel sonido genuino y sincero, apuntalado por esos 25 años de trayectoria.

LLEGA ‘EVERYTHING I THOUGHT IT WAS’ DE JUSTIN TIMBERLAKE

El icono del pop Justin Timberlake llega con el sexto álbum de estudio de su carrera llamado Everything I Thought It Was.

El disco incluye éxitos como ‘Selfish’ y ‘Drown’ y su reciente sencillo ‘No Angels’ (atención al video)…

Everything I Thought It Was (en español: 'Todo lo que pensé que era') es el sexto álbum de estudio del músico estadounidense Justin Timberlake, lanzado el 15 de marzo de 2024 a través del sello RCA Records. Es su primer disco en seis años, después de Man of the Woods.

ACCEDE A LAS BECAS DE SONY MUSIC CON IMB SCHOOL

Conviértete en un/a profesional de la industria de la música.

Desde Sony Music ofrecen 2 becas de 3.000€ para estudiar los programas de Music Business Management de IMB School en Barcelona o Madrid.

CANDIDATO OBJETIVO

Persona que además de querer vivir de la música esté dispuesta a vivir por la música.

Melómano.

Con iniciativa y espíritu creativo.

Positividad, carisma y don de gentes.

Conocimiento profundo del panorama musical español e internacional.

Se valorará positivamente que sea músico aunque no es obligatorio.

¡Tienes hasta el 2 de junio para inscribirte!

CONSIGUE TU VINILO DE CYBERPUNK: EDGERUNNERS

Incluye música original de YAMAOKA y PRZYBYŁOWICZ para la serie de animación basada en la famosa franquicia de videojuegos Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED.

Además de la música original del álbum, en la que también ha colaborado el compositor de CD PROJEKT RED P.T. Adamczyk, la BSO incluye el tema de apertura de la serie, 'This Fffire'de Franz Ferdinand, y el tema original del final, 'Let You Down', del polaco Dawid Podsiadło. Este fantástico vinilo ESTARÁ disponible el 22 de marzo en vinilo transparente jaspeado de color púrpura de 180 gramos y en una funda con ilustraciones originales creadas por Studio TRIGGER.

PLAYLISTS DEL MOMENTO

MÚSICA ACTUAL 2024: ÉXITOS DE ESPAÑA

La mejor música del año. Los últimos éxitos de España en 2024…

120 canciones