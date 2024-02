Robe entra en el Museo del Prado con El poder del arte

lunes 05 de febrero de 2024 , 09:43h

Roberto Iniesta “Robe” incluyó un tema, de más de 9 minutos de duración, en su último álbum en el que defiende que el arte “bien nos pudiera salvar de una vida inerte, de una vida triste, de una mala muerte”.

Su trabajo ha sido el disco más vendido de las pasadas navidades y ha recibido numerosos elogios del mundo literario por el lirismo de sus letras.

El Museo plantea esta colaboración inesperada entre el arte clásico y el rock sinfónico transgresivo como una manera de reivindicar el poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas.

‘El poder del arte’ demuestra que existe un vínculo profundo entre disciplinas aparentemente alejadas y que estas pueden adquirir siempre lecturas novedosas e inspiradoras.

“La palabra inerte (sin vida) procede del latín iners inertis, que está formada por el prefijo in (sin) y la raíz ars artis (arte). ¿Es casualidad o es que en algún momento nos dimos cuenta de que sin arte es lo mismo que sin vida? La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene. Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte. Gracias, Museo del Prado.” Robe