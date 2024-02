La aerolínea Emirates se suma a la celebración del Año Nuevo Lunar

martes 13 de febrero de 2024 , 08:43h

Con motivo del Año Nuevo Lunar y la entrada al Año del Dragón, los clientes de Emirates podrán participar de la celebración con menús especiales en los lounges de Emirates en Dubái, Singapur, Bangkok, Shanghái y Pekín, así como con los tradicionales sobres rojos compartidos a bordo y éxitos de taquilla a bordo en mandarín y cantonés.

Se obsequiará a los clientes de Emirates en rutas seleccionadas con un postre del Año Nuevo Lunar, una deliciosa tarta de red velvet y lichi en First y Business Class, y una mousse cremosa de red velvet y lichi en Economy. Los clientes de First Class y Business también recibirán un tradicional sobre rojo lleno de monedas de chocolate para compartir la buena fortuna y los deseos del nuevo año.

Para celebrar el Año Nuevo Lunar, los lounges de Emirates en Dubái ofrecerán una gran variedad de platos festivos el 10 de febrero. El desayuno en las salas VIP de First y Business Class incluirá el clásico rollo de fideos de arroz al vapor "Cheung Fun", relleno de gambas y vieiras. A la hora del almuerzo y de la cena, los clientes de First Class podrán degustar un bao cantonés de pato asado con salsa de ciruelas, mientras que los de First y Business podrán darse un festín de deliciosas gambas escalfadas y dumplings de verduras con salsa de soja y vinagre, o ensalada china arco iris con salmón ahumado, sésamo y aliño de soja y jengibre, o lubina chilena a la sartén con salsa XO y pak choy. Los postres incluyen una tarta dulce y ligera de mango y coco con especias o una tarta de té negro en el lounge de First Class, mientras que en el de Business Class se ofrece una sabrosa tartaleta de yuzu servida con polvo de té verde. Los clientes también pueden dirigirse al carrito de helados de Emirates para disfrutar de una edición limitada de helado gourmet de té verde Matcha, elaborado por los propios chefs de Emirates.

En el lounge de Emirates de Singapur, los clientes pueden celebrar el día con salchichas chinas de pollo en hoja de loto y arroz, donde el arroz glutinoso simboliza tradicionalmente la cohesión familiar. Entre los platos principales se incluyen langostinos salteados con espárragos verdes, mientras que entre los deliciosos postres figura la tarta invertida de piña con boba de mango.

En el lounge de Emirates de Bangkok, los clientes podrán degustar ternera sweet and sour, suculenta y tierna carne con sabores dulces y picantes, o el arroz de pollo hainan, pollo hainanés condimentado con una mezcla de jengibre, ajo y salsa. De postre, tarta de mousse de naranja.

En Pekín, los clientes podrán deleitarse con gambas gongbao con anacardos, seguido de arroz con leche “de ocho tesoros”, mientras que en Shanghai, el Año Nuevo Lunar se celebrará con pescado mandarín agridulce o tiras de ternera fritas en wok con pimienta mixta y tarta red velvet.

Todos los clientes de Emirates pueden disfrutar de las salas VIP de Emirates: los clientes de First y Business Class pueden acceder de forma gratuita, así como los miembros Silver, Gold y Platinum de Skywards. Los demás pasajeros pueden acceder a partir de 160 USD y disfrutar de las instalaciones hasta cuatro horas antes de un vuelo.

A bordo de Emirates, los clientes que celebren el Año Nuevo Lunar podrán contagiarse del espíritu festivo con hasta 21 películas en mandarín y 12 en cantonés, entre ellas, "Day Off", "Lighting Up the Stars", "Awakening Spring" y "Mad Fate". También hay más de 250 películas de Hollywood con subtítulos en chino, como los nuevos estrenos "Oppenheimer", "The Marvels" y "Priscilla". Los clientes también pueden disfrutar del ambiente festivo con una biblioteca musical de 115 álbumes chinos y 1000 canciones. Para los que celebren el Año Nuevo vietnamita, también conocido como Festival del Tet, hay 7 películas vietnamitas entre las que elegir, como "Extremely Easy Job", "578 Magnum", "The Brilliant Darkness" y "Big Sis, You're Mine".