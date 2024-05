La aerolínea Emirates presenta el Vega Sicilia Único 2006 Ribera del Duero en First Class

martes 28 de mayo de 2024 , 10:02h

Con motivo del Día Internacional del Vino el próximo 25 de mayo, Emirates ofrece a los entusiastas y conocedores del vino una experiencia de vuelo inigualable, con el lanzamiento este verano de cosechas aún más insólitas en el cielo: una extraordinaria colección de los vinos más aclamados de sus respectivas regiones, todos a bordo al mismo tiempo.

Champagne Dom Pérignon Rosé 2008 exclusivo.

En First Class, los pasajeros de las rutas desde Dubái al Reino Unido y América podrán disfrutar de Dom Pérignon Rosé 2008 de cortesía, servido exclusivamente a bordo de Emirates. Este lujoso champán rosado supone un lanzamiento único de calidad excepcional con existencias muy limitadas, que se prevé que esté a bordo durante sólo tres meses. La magnífica añada 2008 de Dom Pérignon Rosé tiene un atrevido ensamblaje creado con uvas Pinot Noir. El elemento frutal y la magnífica estructura equilibran la tensión entre la precisión y el brillo natural del rosado, dándole más cuerpo y peso. El bouquet de 2008 irrumpe con frambuesas y fresas silvestres, y las notas empolvadas de iris y violeta se funden inmediatamente con los aromas frutales. El paladar tiene cuerpo y es sedoso, y la base ácida que es la firma de la añada se entreteje en la estructura del Pinot Noir, haciendo vibrar el corazón del vino. El persistente final recuerda a peonías y pimienta blanca.

Louis Latour Chevalier-Montrachet Grand Cru Les Demoiselles 2014

Durante junio y julio, los clientes de First Class a bordo de rutas desde Dubái al Reino Unido y América podrán degustar una exquisita añada de vino blanco de la renombrada región francesa de Borgoña, donde Louis Latour se ha establecido como una Maison familiar desde 1797. Como mayor propietario de viñedos Grand Cru en la Côte d'Or, incluido el Chevalier-Montrachet Les Demoiselles, los viñedos son famosos por su legendario terroir de suelos ricos en caliza, que dan lugar a vinos de finura y complejidad. El esperado Louis Latour Chevalier-Montrachet Grand Cru 2014 muestra aromas de nectarina y membrillo con avellana tostada y notas minerales, además de un armonioso equilibrio de frutas, especias y una sutil mineralidad.

Penfolds Yattarna Chardonnay 2019

Reconocido por su maestría en la creación de algunos de los mejores vinos multirregionales de Australia, Yattarna representa uno de los proyectos de desarrollo vinícola más completos jamás realizados. La iniciativa obtiene selectivamente las mejores uvas Chardonnay de las regiones de clima fresco y las combinas con una vinificación innovadora para producir un estilo evolutivo de Yattarna que sigue deleitando a los conocedores de Chardonnay. Desde mediados de junio hasta octubre, los clientes de First Class a bordo de las rutas de Dubái a Australasia están invitados a saborear el Penfolds Yattarna Chardonnay 2019, que presenta aromas de pomelo y melocotón en nariz, complementados con toques de merengue y avellana tostada. En boca es potente y complejo, pero seductor, con notas florales y un final mineral.

En la sección de los vinos tintos, este verano Emirates cuenta con una notable gama de añadas a bordo, procedentes de las célebres regiones de Francia, España, Italia y Estados Unidos.

Chapoutier Ermitage Rouge Le Pavillon, 2012

Desde junio hasta mediados de diciembre, los pasajeros de First Class que viajen desde Dubái a todos los destinos de Europa continental podrán degustar un vino emblemático de M. Chapoutier, una marca legendaria del valle del Ródano (Francia). Las uvas, que forman parte de las “Sélections Parcellaires”, proceden de un viñedo que se asienta sobre una fina capa de subsuelo granítico, lo que contribuye significativamente a la complejidad de los vinos. El Ermitage Rouge Le Pavillon 2012 incluye frambuesas negras y cassis con matices de regaliz. En boca es un vino con cuerpo, entretejido con sabores de grosella negra y especias, todo ello subrayado por una mineralidad vibrante.

Vega Sicilia Único 2006 Ribera del Duero

De la emblemática bodega española fundada en 1864 por Eloy Lecanda y Chaves, Emirates presenta el Vega Sicilia Único 2006 Ribera del Duero para los clientes de First Class que viajen entre Dubái y todos los destinos de Europa continental durante los meses de junio y julio. Los viñedos que producen este icónico vino se enriquecen con un suelo arcilloso calcáreo y un duro clima continental, que contribuyen al carácter robusto, complejo pero elegante de Único. Los clientes de First Class notarán que la añada 2006 se despliega con un bouquet de cereza negra, eucalipto y capas de cuero y tabaco en nariz. En boca tiene cuerpo, con taninos aterciopelados que envuelven sabores de especias y notas balsámicas, culminando en un final persistente y opulento.

Ornellaia, Bolgheri Toscana 2012

Ahora a bordo, los clientes de First Class que viajen entre Milán y el aeropuerto JFK de Nueva York podrán degustar uno de los vinos toscanos más célebres de Italia, Ornellaia, Bolgheri Toscana 2012. Ornellaia fue fundada por Marchesi Lodovico Antinori en 1981. Líderes de la categoría “Supertoscano”, los viñedos se benefician de un suave clima mediterráneo que confiere al vino un carácter opulento. El Ornellaia 2012 es vibrante y generoso, con cerezas, especias, hierbas asadas y cuero en nariz. En boca es corpulento, con taninos suaves y un final muy persistente.

Brunello Di Montalcino 2010 Ceretalto, Casanova Di Neri Toscana

Otra notable cosecha italiana que ahora se ofrece a bordo de Emirates es el Brunello di Montalcino 2010. Los clientes de First Class que viajen entre Dubái y las rutas italianas entre mayo de 2024 y enero de 2025 podrán disfrutar de la añada 2010, que presenta aromas de moras maduras y cerezas confitadas con especias, regaliz y toques ahumados. En boca es corpulento, con taninos pulidos, interesantes notas terrosas y una excelente acidez y salinidad en el largo final. Casanova di Neri fue fundada en 1971 por Giovanni Neri, quien la traspasó a su hijo Giacomo en 1991. El viñedo de Cerretalto está situado a gran altitud sobre suelos de arcilla roja con un componente ferroso, lo que confiere al vino una estructura y elegancia soberbias.

Opus One Napa Valley 2012

En las rutas de Dubái a Norteamérica desde finales de mayo hasta junio, los clientes de First Class tienen la oportunidad de degustar Opus One, una asociación entre dos veneradas dinastías vinícolas. En 1979, los Rothschild de Mouton Rothschild en Burdeos y los Mondavis de Napa se unieron para producir el primer vino ultra-premium de Estados Unidos. La asociación fue un hito para el Valle de Napa, y consolidó el lugar de la región en el mapa del buen vino. El Opus One Napa Valley 2012 desprende aromas de frutas frescas acentuadas con toques de regaliz y ahumado. En boca, su redondez y sus taninos satinados envuelven los sabores clásicos del cassis con una acidez viva y un final largo y persistente.

La pasión y dedicación de Emirates por la experiencia del vino se traduce en que los clientes de todas las clases pueden disfrutar de vinos excepcionales.

En Business Class, los clientes pueden saborear una selección de Burdeos maduros de bodega de la espectacular añada 2009, incluyendo les Tourelles de Longueville 2009 en las rutas del Reino Unido y América; Sociando-Mallet 2009 en las rutas europeas; Château Lagrange 2009 en las rutas de Oriente Medio; y Larrivet Haut-Brion 2009 en las rutas de Extremo Oriente. Emirates adquiere vinos de toda Borgoña, como Chassagne-Montrachet, Saint-Aubin y Pouilly-Fuissé, y Chablis Premier Cru de diversos productores. Los clientes también pueden disfrutar de impresionantes vinos españoles como el Crognolo 2021, y Terre à Terre Cabernet-Shiraz de Australia desde Nueva Zelanda en vuelos a Australasia.

En Economy Class, los clientes reciben una selección de vino espumoso añejo, tinto premium y blanco premium. Algunos ejemplos son Chablis 2022 de Albert Bichot, el Woodcutters Shiraz 2021 de Torbreck en Barossa, y Domaine Chandon 2017, un vino espumoso exclusivo en el cielo para Premium Economy.

En Economy Class, Emirates ofrece un vino tinto y otro blanco, ambos de calidad excepcional. Los clientes de todas las rutas pueden saborear Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabarnet 2021, ahora a bordo. Las últimas incorporaciones también incluyen vinos “AOP” y “biodinámicos” de M. Chapoutier, Domaines Baron de Rothschild, un Sauvignon Blanc sudafricano de la familia Gabb, campeona en sostenibilidad, y un vino tinto Antinori Santa Cristina Cabernet Sauvignon.