El centenario y futuro de la Cuesta de Moyano llega al Pleno del Ayuntamiento de Madrid

PSOE, VOX Y MÁS MADRID ELEVAN A PLENO MUNICIPAL LA PREOCUPANTE PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LA CUESTA DE MOYANO, A DIEZ MESES DE SU CENTENARIO

La Feria de libros permanente de Madrid en la Cuesta de Moyano ha protagonizado uno de los debates del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, gracias a la propuesta que Fernando Martínez Vidal (Vox Madrid) ha elevado a este tras cotejar con la Asociación ciudadana Soy de la Cuesta la problemática que afecta gravemente a la misma. También Adriana Moscoso (PSOE) y Eduardo Fernández Rubiño (Más Madrid) respaldaron esta propuesta tras realizar sendas intervenciones en apoyo a las demandas de los libreros y ciudadanos amantes de este emblema cultural de Madrid.

Al detallar su propuesta, en palabras a Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Fernando Martínez Vidal ha explicado que: “ en plena era digital, la Cuesta de Moyano no pasa por su mejor momento. Además, es una pena ver a los libreros cada día cargando con bidones de agua para su aseo y el de las casetas. Es urgente acometer varias medidas a tan solo diez meses de su centenario, como el arreglo de la canalización del agua o los desperfectos de casetas (sin pomos, maderas estropeadas, puertas que se atascan, toldos rotos). Además, la luz en esta Feria, en pleno Paisaje de la Luz de la UNESCO, brilla por su ausencia. En la actualidad hay un excelente relevo generacional de libreros, lo que es buena noticia. Por ello es justo rendir homenaje a las generaciones de libreros que le han dado a Madrid una de las pocas Ferias de libros permanentes del mundo, y hay que hacerlo con la dignidad que esta conmemoración merece.”

El portavoz de Cultura de Vox Madrid ha recordado que muchas de las medidas detalladas en su propuesta ya se aprobaron por unanimidad en otro Pleno municipal del 2022. En esta nueva intervención, también ha quedado aprobada por unanimidad su sugerencia de otorgar en 2025 a la Feria de libros la Medalla de la ciudad.

Por su parte, la portavoz de Cultura del PSOE en el consistorio, Adriana Moscoso ha saludado con palabras de cariño a las mujeres libreras y equipo de Soy de la Cuesta presentes en la Tribuna de invitados al Pleno municipal, recordando que representan a una de las ferias más antiguas del mundo. En alusión a reuniones celebradas con estas representantes ha añadido la necesidad de evaluar las numerosas convocatorias deportivas que tienen lugar un domingo, afectando en el día de mayores ventas a los libreros de la Cuesta. Por lo demás, es muy triste que Moyano arrastre la misma problemática que hace cinco años: con su alumbrado es imposible vender libros, que tengan ese problemón del agua o una señalítica inadecuada.

Por último, Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid, saludando a las representantes de libreros y ciudadanía en Tribuna de invitados, ha resaltado la emblemática labor y trabajo centenario de los libreros de Moyano, al que se debe todo nuestro agradecimiento, ya que han hecho de esta Feria un símbolo de esta ciudad. Rubiño ha hecho alusión a la recuperación del proyecto del café, y cómo éste y la Feria de libros de Madrid y su continuidad depende de que se atiendan a las demandas sus libreros y libreras. En los últimos años no se han renovado las canalizaciones del agua, no se ha instalado una mejora lumínica, ni se les instalan luces de navidad; con el presupuesto de una mascletá – ha resaltado - tendríamos todas estas necesidades cubiertas. No hay otra feria de libros permanente en Europa más que los bouquinistas de París y nuestra Cuesta de Moyano. Seguiremos siempre prestándoles nuestro apoyo.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha respondido a estas intervenciones detallando la subvención nominativa que se otorga a la dinamización cultural a la Asociación ciudadana Soy de la Cuesta, o la reciente colaboración de su Área en la primera celebración del Book Friday organizada por este colectivo. Tras agradecer la propuesta de Fernando Martínez Vidal, alega que su Área está en constante comunicación con los representantes de Moyano y que está en trámite la construcción del Café literario. También un estudio de la mejora lumínica, a cargo de técnicos del Ayuntamiento, o redefinir la señalítica, aún en pruebas. Con respecto al problema de abastecimiento del agua ha respondido que todo lo que podemos hacer es intermediar. No hay forma legal de encajar esto, solo la mediación. Entre tanto, seguir trabajando en las mejoras de la Cuesta, esa importante “isla de libros”, es una obligación y una satisfacción para este consistorio.

A punto de celebrar el centenario de su emplazamiento en la C/Claudio Moyano en 2025, además de incluirse en la zona Patrimonio de la Humanidad por la Unesco «Paisaje de la luz», la Asociación Soy de la Cuesta ha transmitido al Área de Cultura, Turismo y Deporte del consistorio en meses recientes la necesidad de agilizar una serie de medidas para garantizar la longevidad de este la Feria de libros. Esta Asociación ha comunicado su preocupación al respecto de estos problemas y cómo ensombrecerían su devenir de cara al centenario en 2025, como también su digna consideración como Patrimonio de la UNESCO.

Desde el Área de Cultura, Turismo y Deporte se ha asegurado a los representantes de los libreros de Moyano y de la Asociación Soy de la Cuesta que se estudiarían solo algunas de las cuestiones con la mayor diligencia posible. No obstante, algunas de estas serían competencia de otras Áreas del gobierno municipal, y percibimos una preocupante paralización en la gestión del conjunto de soluciones solicitadas: