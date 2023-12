Navidad en la Cuesta de Moyano con el primer concierto gratuito a cargo del Coro Esperanto

jueves 14 de diciembre de 2023 , 08:37h

Gracias a la Junta de Distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid, la Navidad llega a la Feria de libros de la Cuesta de Moyano con el concierto del Coro Esperanto, el próximo domingo 17 de diciembre, en tres pases a las 12 h, 12:30 h y 13 h.

Dirigido a público infantil y adulto, la Coral Esperanto interpretará frente a las Casetas de libros, en el paseo de la Cuesta de Moyano, un repertorio navideño que incluye:

En el portal de Belén / Hacia Belén / En la más fría noche / We wish you / Campana sobre campana / Blanca navidad / Angel's we have / Villancico de las campanas / Benedicat vobis / Suite Comercial / Hallelujah / Adeste fideles / Only you / Noche de paz / Hator hator / Let the river / Gabriels Oboe / Adiemus / Name that tune / Bella y bestia

El Coro Esperanto nace en marzo de 2003 como propuesta de creación de un coro intercultural y cuenta con el apoyo del Conservatorio Profesional de Música Victoria de los Ángeles, que cede sus instalaciones para los ensayos. El nombre “Esperanto” hace referencia al idioma creado en 1887 por Zamenhof para el entendimiento de toda la humanidad y simboliza una declaración de intenciones.

Esta iniciativa viene a sumarse al plan de actuación #MadridSubelaCuesta que la Asociación Soy de la Cuesta lleva a cabo gracias al apoyo del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. El plan prevé la celebración de una serie de eventos para atraer a nuevos y viejos públicos a la Cuesta de Moyano, contribuyendo así a la reactivación de su actividad comercial y cultural - tras la crisis sanitaria iniciada en 2020 - y en anticipo al centenario de su emplazamiento en la C/ Claudio Moyano en 2025.