Renfe continúa la temporada de Trenes Turísticos de Galicia

lunes 20 de mayo de 2024 , 17:55h

La campaña 2024 de los Trenes Turísticos de Galicia sigue su curso el próximo mes de junio. Esta iniciativa, fruto de la colaboración entre Renfe, INORDE y la Junta de Galicia, combina ocio, turismo y tren y lanza, además, un mensaje de compromiso con el turismo seguro, sostenible y de calidad.

Tras finalizar las salidas de la Ruta de las Camelias en Flor, encargada de inaugurar esta temporada y con una gran demanda de viajeros, los Trenes Turísticos de Galicia continúan su marcha. Las primeras salidas de la Ruta dos Faros, Ruta Rías Baixas, Ruta dos Mosteiros y Ruta Experiencia Mega, programadas para el mes de junio y principios del mes de julio, ya están disponibles para la venta. Con todo, algunas de ellas ya se encuentran al 100% de ocupación.

Entre los meses de junio y septiembre los Trenes Turísticos ofrecerán un abanico de 10 rutas: Ruta dos Faros, Ruta dos Queixos, Ruta A Mariña, Ruta dos Pazos, Ruta Rías Baixas, Ruta dos Mosteiros, Ruta da Lamprea, Ruta Ribeiro, Ruta de Monterrei y Ruta Experiencia Mega- repartidas en un total de 21 salidas.

Si bien la oferta inicial contaba con 14 rutas, la prolongación de las obras de mejora que se están realizando entre Ourense y Monforte, han afectado a tres de ellas. En este caso, las rutas afectadas y que no circularán son las de Ribeira Sacra do Sil, Ribeira Sacra do Miño y la Ruta Valdeorras – Ribeira Sacra.