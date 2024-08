Segunda edición de Alma by The Sphere networking de referencia en República Dominicana

viernes 16 de agosto de 2024 , 09:04h

Tras el éxito cosechado el año pasado, The Sphere Corporate Concierge, la agencia de World2Meet especializada en el universo Corporate Concierge, ha puesto en marcha la segunda edición de Alma by The Sphere, iniciativa impulsada de forma conjunta con las empresarias Cuchy Pérez y Susana Deleito.

En concreto, será en el mes de noviembre -los días 1, 2 y 3- cuando Casa de Campo acoja de nuevo este evento que se ha convertido ya en una cita de referencia para el networking al reunir durante tres jornadas consecutivas de eventos culturales experienciales, a una nutrida representación de empresarios españoles y dominicanos con intereses comunes.

Para Javier Longarte, Director General de Movilidad Corporativa y M&EA de W2M, “Alma by The Sphere nace de la unión de dos empresas expertas en eventos que se enfrentaron a una hoja en blanco tras escuchar a los clientes y detectar que, postpandemia, las compañías necesitaban construir nuevos lazos empresariales que les permitieran seguir creciendo. Querían salir al mundo a construir nuevas conexiones. De ahí surgió la idea de hacerlo a través de una experiencia cultural única, de altísimo nivel, que les permitiera aprovechar la excelencia de este viaje para diversificar sus objetivos: invitar a sus clientes, incentivar a sus empleados y realizar un networking estratégico entre España y Latinoamérica”.

Alma by The Sphere volverá a unir tradición y vanguardia durante tres jornadas tematizadas:

1 de noviembre - Alma de Gastronomía. El centro de eventos Marina Riverside de Casa de Campo acogerá la cena servida por el chef con estrella Michelin David García, quien está al frente de los fogones del Corral de la Morería, un local icónico de Madrid donde cocina y música conviven y emocionan gracias al espectáculo flamenco de su emblemático cuerpo de baile.

2 de noviembre - Alma de Música. Concierto del conocido cantante y compositor colombiano Manuel Turizo, autor entre otros hits de la canción ‘Una lady como tú’. La actuación tendrá lugar en el Anfiteatro de Altos de Chavón y contará con el cierre del DJ Juan Magán, quien será el encargado del fin de fiesta de la velada.

3 de noviembre- Alma de Feria. Una representación de la Feria de Abril en el campo de polo de Casa de Campo creará el ambiente único de uno de los eventos con más alma de Andalucía y acercará los productos de la tierra.