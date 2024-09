Great Straits: Lo mejor de Dire Straits en Madrid

viernes 13 de septiembre de 2024 , 08:44h

VIERNES 20 SE SEPTIEMBRE

SALA LA RIVIERA

GREAT STRAITS arrasa allá por donde vaya. En la segunda mitad del año ofrecerán diez nuevos conciertos. El primero de ellos el viernes 20 de septiembre en la SALA LA RIVIERA de Madrid, donde el año pasado agotaron las localidades. Oscar Rosende y la banda GREAT STRAITS están considerados la mejor banda tributo a Dire Straits en todo el mundo.

Oscar Rosende cuenta con el reconocimiento a su calidad interpretativa de la obra de Mark Knopfler y DIRE STRAITS, tal y como manifestó GUY FLETCHER (teclista de DIRE STRAITS y Mark Knopfler) tras confundir el sonido y la voz del guitarrista gallego con una grabación original de Knopfler: “Estaban tocando Why eye man y tengo que decir que pensé que era una grabación nuestra”.

Con más de 300 conciertos alrededor del mundo, Rosende es el intérprete más valorado internacionalmente a la hora de homenajear a su idolatrado Mark Knopfler.

En The Great Songs of Dire Straits escucharemos éxitos como “Brothers in arms”, “Going home”, “Romeo and Juliet”, “Sultans of swing”, “Money for nothing”, “Telegraph road” o “Tunnel of love”.

Un espectáculo-homenaje único en el mundo, que recrea hasta el más mínimo detalle de la escenografía y el sonido de la banda británica.