Loba, un homenaje a Bette Davis

viernes 27 de septiembre de 2024 , 09:00h

Una mujer irrumpe en el Hollywood Reporter para poner un anuncio: "Madre de tres hijos. Divorciada. Treinta años de experiencia como actriz de cine. Todavía con movilidad y más amable de lo que dicen los rumores. Busca empleo estable en Hollywood”.

Quien la recibe no da crédito a sus ojos hasta que ella misma lo confirma: “Sí, soy yo, Bette Davis”.

Esta obra es un homenaje a todas las actrices que después de toda una vida luchando, llegadas a cierta edad, son relegadas a papeles secundarios y, muchas veces, al olvido.

Y ella lo sabía mejor que nadie: “Cometí errores, pero tampoco me lo pusieron fácil. Amé a los hombres, aunque ellos nunca me amaron. No de verdad. Mi padre fue el primero en romperme el corazón. Después vinieron muchos más. De unos, recibí regalos. De otros… palizas. Algunos intentaron chantajearme, echarme de Hollywood, arruinarme. Pero yo nunca tiré la toalla. No. Seguí adelante, gané la partida… y me gané el respeto del público. Al final… fui más lista que todos ellos. Por algo me llaman... LOBA” (Bette Davis)

El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá desde el 26 de septiembre Loba, obra escrita y dirigida por Juan Mairena y que cuenta en el reparto con Mélida Molina y Carlos Troya, que se alternará en la interpretación con Jorge Varandela.

Este montaje se podrá ver en la Sala Jardiel Poncela de este espacio hasta el 26 de octubre.