Halloween en Filadelfia: diversión escalofriante en la ciudad

lunes 21 de octubre de 2024 , 10:06h

Fantasmas, demonios y duendes.

Halloween ya está aquí, y Filadelfia, conocida popularmente como la Ciudad del Amor Fraternal, se ha puesto su atuendo más tenebroso para dar la bienvenida a todo lo espeluznante y misterioso. Desde casas encantadas que te ponen los pelos de punta hasta huertos de calabazas en los que pasar una tarde mucho menos aterradora, Filadelfia es el lugar ideal para disfrutar de este tipo de experiencias en Halloween. Así que coge tu escoba, ponte tu disfraz más terrorífico y prepárate para una escalofriante aventura por el centro de esta ciudad histórica.

Perderse en la primera prisión del mundo

En 1829 se abrió la Eastern State Penitentiary, una de las prisiones más grandes de Estados Unidos y la primera del mundo. Se cerró en 1971 y desde entonces se ha convertido en una atracción turística muy popular. Veinte años después comenzó a celebrarse un festival entre los pabellones de celdas. Desde entonces, la principal atracción de la ciudad durante la época de Halloween es Halloween Nights at Eastern State Penitentiary, que incluye cinco casas del terror y numerosas actividades como espectáculos en directo y visitas históricas a la inmensa prisión abandonada. El festival, que finaliza el 11 de noviembre, introducirá este año una nueva atracción: Beyond the veil (Más allá del velo), una experiencia envolvente que guiará a los visitantes en el recorrido de las historias que inspiraron las casas encantadas. Esta experiencia contará con la participación de los actores del festival, que conducirán a los visitantes en un recorrido interactivo que les permitirá conocer a todos los nuevos personajes.

Un viaje por el camino del terror

En pleno corazón de la ciudad, el minigolf de Franklin Square se transforma cada octubre. Durante todo el año, los swings suceden entre miniaturas de los lugares históricos de Filadelfia, pero en octubre todas ellas cambian, de manera que los visitantes jugarán entre fantasmas, telarañas y otras sorpresas terroríficas. Para disfrutar de un pasatiempo verdaderamente fantasmagórico, puedes unirte a un tour nocturno por Betsy Ross House, la antigua casa de la costurera que creó la primera bandera estadounidense, en el siglo XVIII, para aprender más sobre el pasado de Filadelfia.

Descubriendo los secretos fantasmales de Filadelfia

Lo que no te puedes perder en Filadelfia durante Halloween es el Ghost Tour, una de las 15 actividades imprescindibles de Estados Unidos. La ruta permite descubrir los secretos ocultos en las sombras de la ciudad más embrujada del estado. Los visitantes podrán conocer mejor la historia de Filadelfia durante este recorrido a pie a la luz de las velas por las callejuelas y jardines secretos de Independence National Park, Old City y Society Hill, donde los espíritus de las casas encantadas y de los inquietantes cementerios acechan en la noche.

Un octubre lleno de sustos y cervezas

No sólo las calles de la ciudad se transforman en Halloween, sino también sus bares: por ejemplo, el Craftsman Row Saloon, cerca del Independence Hall y la campana de la Libertad, adoptará un ambiente tenebroso y divertido a la vez hasta el 31 de octubre, con sombreros de bruja flotantes, calabazas talladas y arañas gigantes que trepan por el techo. Incluso el menú cambia e incluye mac and cheese de calabaza, dedos de bruja, guacamole y patatas fritas Jack-O'-Lantern (con forma de calabaza). ¡Además se pueden pedir pociones y cócteles en el bar!