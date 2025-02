Escapada relax para San Valentín

¿Quieres celebrar el mes del amor y la amistad como una celebrity? The Organic Spa, ubicado en plena Milla de Oro madrileña, es donde se cuidan quienes más saben de escapadas urbanas, terapias orientales, y donde se disfruta de los mejores masajes Thai de España.

Centro referencia como mejor spa oriental de España y con lista de espera durante todo el año, es el favorito celebrities, artistas, deportistas, políticos y empresarios para celebrar el mes del amor con la autenticidad del lujo y el exotismo oriental, tal y como lo celebrarían en los mejores spa de Tailandia, pero sin tener que desplazarse. “Tailandia es uno de los destinos más solicitados para enamorados durante su Luna de Miel”, nos cuenta la terapeuta Meaw Phutphaingam. "En nuestro país San Valentín es celebrado por cientos de parejas que acuden desde cualquier parte del mundo con la finalidad de celebrar su boda de forma especial, como la tradicional ceremonia budista Lanna (antiguo reino en el norte de Tailandia), en la que los novios llegan montados sobre un elefante hasta el lugar de la ceremonia en un entorno mágico, rodeados de pétalos de flores y al son de las danzas y música tradicional. Todo un espectáculo imposible de olvidar. En The Organic Spa nuestros clientes viven la auténtica experiencia Thai sin salir de Madrid. La técnica de nuestras terapeutas nativas, las camas balinesas y los productos autóctonos totalmente naturales bajo el sello Pañpuri, nos convierten en la embajada de Tailandia en Madrid en cuanto a salud y bienestar se refiere. Tenemos clientes fieles desde nuestra apertura hace ya trece años, que vienen incluso varias veces por semana", enfatiza.

Pero la verdadera esencia de esta fecha tan señalada - con permiso de Cupido -, no debería ser otra que la de celebrar el amor en general, empezando por el amor por uno mismo, la amistad y el cariño. Porque, como aclara Lidia Hernández, terapeuta y formadora de este templo del bienestar con un dominio absoluto de la disciplina terapéutica oriental (posgrado en Medicina Tradicional China por la Universidad de Beijing, Masaje Tailandés, Reiki, Acupuntura, Osteopatía Sacro Craneal, Osteopatía Visceral, Shiatsu y Mindfulness, entre otras disciplinas). "No hace falta tener pareja ni venir acompañado para darse un merecido homenaje por San Valentín, o cuando te apetezca. De hecho, en algunos países como Finlandia y Estonia celebran el 14 de febrero rindiendo tributo a la amistad, por lo que venir sin pareja es completamente normal. El autocuidado es algo muy placentero y necesario que deberíamos practicar mucho más a menudo sin remordimientos, y también el poder demostrar abiertamente el valor de la amistad y el cariño con amigos y familiares, y no solo la pareja".

"Es importante saber que, para poder hacer feliz a alguien, hay que empezar por quererse y respetarse a uno mismo, y quererse involucra cuidarse, empezando por el interior. A nuestro centro vienen muchas parejas, pero también tenemos un gran volumen de clientes que vienen solos, tanto hombres como mujeres, buscando una cura de relax y desconexión, huyendo del estrés, la ansiedad y el ritmo frenético. Es increíble lo que un buen masaje puede hacer por nuestra salud física y mental. Debería ser parte de una rutina semanal. Estoy segura de que viviríamos con mucha más calidad de vida y menos enfermedades. Lo que sí puedo asegurar es que seríamos mucho más felices", concluye Lidia.

‘EXPERIENCIA DEL SPA ORIENTAL’, EL SUMMUM DE LOS RITUALES THAI

El ritual ‘Experiencia del Spa Oriental’, es un ritual de dos horas y media en el que os mimarán las mejores terapeutas tailandesas en una suite de ensueño con jacuzzi, camas balinesas y ducha-hammam. Una experiencia inolvidable basada en la ‘Luna de Miel Balinesa’ que incluye lavado de pies; exfoliante corporal orgánico; masaje corporal de 90 minutos; jacuzzi privado aromatizado, cava, bombones e infusión, todo bajo el sello de la firma orgánica Pañpuri.

PROTOCOLO:

Bienvenida con té verde orgánico de jazmín · Ritual de lavado de pies con sales de árbol de té · Exfoliante corporal orgánico a elegir (coco y arroz jazmín Thai / hierba de limón / papaya) · Ducha · Masaje Edificante de inspiración balinesa de 90 minutos (aceites orgánicos de flor de jazmín / hierba de limón / lavanda y aloe vera / rosa) · Baño privado relajante aromatizado con jazmín · Cava, bombones y decoración floral · Infusión orgánica ·

PROMOCIÓN ESPECIAL SAN VALENTÍN 2025

Durante todo febrero todos los masajes y rituales de 90 minutos en adelante incluyen cava y bombones, tanto para parejas como para solos. Durante el viernes 14 de febrero, además, una rosa, símbolo de pureza, amor y amistad.

¿QUÉ MASAJE O TRATAMIENTO ELEGIR?

La carta de The Organic Spa es un homenaje a los rituales orientales más exclusivos de Asia, con una veintena de masajes, tratamientos faciales y corporales y rituales especialmente seleccionados para todos los gustos y bolsillos, como el masaje hawaiano Lomi-Lomi, el masaje balinés, el masaje Real Tailandés (Patrimonio de la Humanidad), el masaje de la felicidad para embarazadas (a partir del 4º mes), el masaje de pindas herbales calientes, o el masaje Thai de pies.

Los rituales pueden incluir jacuzzi con cava y bombones, exfoliación corporal, envolturas purificantes y la elección del masaje y tratamiento facial, con una duración desde 45 minutos hasta cuatro horas, con la posibilidad de realizar un pack romántico que incluye cena en el restaurante ‘Thai Garden by Emilio Carcur’. Los masajes y tratamientos se pueden disfrutar a solas, en pareja o en grupo.