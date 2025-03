AMÉRICA Ampliar Casa Lucía, un refugio de encanto y cultura en Buenos Aires Redacción Más artículos de este autor Por Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Telegram







En el corazón de Buenos Aires, una ciudad donde la historia y la modernidad conviven en un armonioso vaivén, emerge Casa Lucía como un nuevo emblema de elegancia y cultura. Situado en el icónico Edificio Mihanovich, en el barrio de Retiro, este hotel promete no solo una estancia de lujo, sino también una inmersión en el alma artística de la capital argentina. Casa Lucía, que abrirá sus puertas en este 2025 bajo el sello de The Meliá Collection, evoca la esencia de la Belle Époque porteña con una arquitectura que respira historia. El Edificio Mihanovich, cuya construcción finalizó en 1928, ha sido renovado con un delicado equilibrio entre sofisticación clásica y modernidad, conservando el esplendor de su época dorada mientras se adapta a las comodidades del viajero contemporáneo. La arquitectura y la historia serán elementos clave de Casa Lucia Member of Meliá Collection, que ha sido recientemente reformado. Este refugio urbano cuenta con 142 habitaciones que combinan diseño, confort y una estética inspirada en la elegancia porteña. Con amplios ventanales que ofrecen vistas panorámicas de la ciudad, cada habitación ha sido decorada con materiales nobles y una paleta de colores que rememora los años dorados de Buenos Aires. Su ubicación privilegiada, rodeada de galerías de arte, teatros y monumentos históricos, lo convierte en el punto de partida ideal para descubrir el vibrante pulso cultural de Buenos Aires. Más que un hotel, Casa Lucía se presenta como un puente entre el pasado y el presente, donde los huéspedes pueden sumergirse en la identidad artística de la ciudad. Arte y cultura El arte y la cultura son el alma de Casa Lucía. A través de un programa cultural cuidadosamente diseñado, los visitantes podrán conectar con el espíritu creativo de Buenos Aires mediante actividades exclusivas que rinden homenaje a la Belle Époque. Desde experiencias inmersivas en galerías cercanas hasta encuentros con artistas locales, cada detalle está pensado para que el huésped viva la ciudad de una manera auténtica y enriquecedora. Además, el hotel albergará exposiciones temporales y recitales de música en vivo, brindando un espacio donde la creatividad y la expresión artística sean protagonistas. Gastronomía La gastronomía también juega un papel fundamental en la experiencia de Casa Lucía. Su restaurante ofrece una carta que fusiona la tradición culinaria argentina con toques de innovación, apostando por ingredientes locales y recetas reinterpretadas con una mirada contemporánea. Desde cortes de carne madurada hasta delicadas opciones vegetarianas, la propuesta culinaria se completa con una selecta bodega de vinos argentinos. Por su parte, su elegante bar se perfila como un punto de encuentro para la sociedad porteña, con una selección de cócteles de autor que celebran la esencia del destino. Bienestar Para quienes buscan un oasis de bienestar en medio de la vibrante ciudad, el hotel ofrece un completo espacio wellness con piscina interior, spa y gimnasio, donde el descanso y el cuidado personal se convierten en una extensión de la experiencia de lujo. Los tratamientos incluyen terapias inspiradas en la naturaleza y rituales de belleza exclusivos, diseñados para revitalizar cuerpo y mente en un ambiente de serenidad. Con esta nueva apertura, Buenos Aires suma un destino imprescindible para los viajeros que buscan mucho más que un alojamiento: una puerta de entrada a la historia, el arte y la sofisticación de una ciudad que nunca deja de sorprender. Casa Lucía no es solo un hotel; es un homenaje a la belleza y al espíritu vibrante de Buenos Aires, un lugar donde la hospitalidad y el arte se entrelazan para crear recuerdos inolvidables. Hotel Casa Lucia Arroyo 841 C1007AABB Argentina - Buenos Aires Arroyo 841 Teléfono +54-11-5218-4990 E-mail [email protected] WEB INSTAGRAM FACEBOOK No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

