María Obrador, directora del Festival Cap Rocat: El año que viene, más y mejor

Enclavado en la impresionante fortaleza de Cap Rocat reconvertido en un maravilloso hotel, frente al Mediterráneo, este exclusivo festival de música clásica se ha consolidado como uno de los eventos culturales más singulares de Mallorca.

Como festival llevamos tres años, pero con el sueño llevamos cinco

Conversamos con María Obrador, directora del Festival Cap Rocat y portavoz de la Fundación Madina Mayurga, sobre los orígenes del proyecto, su crecimiento y el ambicioso horizonte que proyecta esta experiencia musical única que aúna excelencia artística, entorno natural y hospitalidad de alto nivel.

¿El festival Cap Rocat celebra este año su tercera edición?

Como festival, sí. Pero con el sueño llevamos cinco años. Empezamos en 2021 con un concierto postpandemia: una prueba piloto para testear el espacio, la acústica y todo lo que suponía. Contamos con la Orquesta Sinfónica de Baleares, Pablo Mielgo como director, la soprano local Irene Mas y el barítono menorquín Simón Orfila. Aquel primer concierto fue muy especial.

¿Qué fue lo que les impulsó a convertir aquella experiencia en un festival estable?

Como el formato gustó y funcionó, empezamos a trabajar con Ilia Tzempetonidi. Contactamos con él en el invierno de 2021-2022, y comenzamos a pensar en qué tipo de concierto podíamos ofrecer para que confiara en el proyecto. Quisimos transmitirle nuestro sueño. Cuando entendió la esencia de Cap Rocat, se enamoró del proyecto. En 2022 organizamos un concierto inolvidable con Sondra Radvanovsky, y fue entonces cuando Ilia decidió volcarse al cien por cien. Así nació la primera edición oficial del festival en 2023.

¿Y cómo ha evolucionado desde entonces?

El año pasado repetimos, y en 2025 será la tercera edición como festival. Las anteriores, las de 2021 y 2022, fueron más bien experiencias bajo el nombre ‘La Noche de los Sentidos’, porque el recorrido por Cap Rocat es algo más que un concierto: es mar, brisa, antorchas… todo un viaje sensorial.

Si queríamos hacer un festival, había que romper moldes

¿Cómo se logra llevar un festival de este nivel a Mallorca? Muchos pensarían que tendría más sentido hacerlo en Madrid o Barcelona

Si queríamos hacer un festival, tenía que romper moldes. Mi padre, Antonio Obrador, siempre tuvo una visión muy romántica: soñaba con música y ópera en este lugar. Nosotros ya buscábamos la excelencia en Cap Rocat: en restauración, arquitectura y hospitalidad. Pero Ilia aportó la excelencia artística. Ya estábamos alineados. Él tiene la capacidad de crear magia, de reunir artistas de primer nivel y diseñar programas únicos. Este año, por ejemplo, Anna Netrebko interpretará a Abigaille en una versión en concierto de Nabucco, y Pretty Yende ofrecerá un programa muy exigente físicamente, que supone un salto en su carrera. Quien entiende de música verá una oportunidad única, pero incluso quien no lo sea vivirá una experiencia inolvidable.

Una vez que el festival coge inercia, ¿las grandes figuras se sienten atraídas por sí solas?

En parte, sí. Pero también es nuestra responsabilidad. Queremos que no solo vengan a cantar, sino a conocernos. Que vivan Mallorca. Les enseñamos lugares que representan nuestra esencia cultural y gastronómica. Muchas veces no saben a dónde vienen exactamente, o hace años que no visitaban la isla. Cuando descubren la experiencia, muchos quieren volver, lo cuentan entre ellos. Y eso es lo bonito: que entiendan que no es solo un trabajo, sino una vivencia.

¿Cómo se organiza todo esto?

Es todo iniciativa privada. La Fundación Madina Mayurga es quien organiza el festival y se financia mediante colaboraciones, entre ellas con el hotel Cap Rocat. También buscamos alianzas con empresas y entidades locales. A nivel institucional, tenemos el mismo apoyo que cualquier otro proyecto cultural. Este año, por ejemplo, las subvenciones concedidas han sido bastante pequeñas.

¿Se podría cubrir el presupuesto solo con entradas?

No. Cubrimos alrededor del 20 % de los gastos con la venta de entradas. Y no queremos subir los precios de manera desorbitada. El primer día tenemos un aforo de unas 600 personas. El segundo concierto es más íntimo, este año con violín en lugar de piano, y son unas 270 entradas. El tercero vuelve a rondar las 600. Los precios van desde los 75 a los 90 euros. Queremos que sea lo más accesible posible, dentro de lo que permite un evento de este nivel.

Nuestro concepto como hotel es que el cliente se sienta en la naturaleza

¿Se necesitan patrocinadores?

Sí, cada año luchamos por ampliar el respaldo. La idea es poder continuar, crecer y contar con más apoyos. Creemos en este proyecto y sabemos que tiene mucho futuro.

¿Se puede visitar el hotel durante el festival?

Cap Rocat es un hotel pequeño, con 30 habitaciones. El festival no se organiza para llenar el hotel. Lo hacemos porque creemos en el producto, y queremos que los mallorquines puedan disfrutar del espacio y de la música.

El hotel no está abierto al público general. No se puede ir a pasear ni a la piscina libremente. Sí se puede reservar en los dos restaurantes: uno gastronómico y otro junto al mar. Nuestro objetivo es preservar la intimidad de los huéspedes y mantener la magia del entorno. Queremos que los clientes sientan la tranquilidad de estar en plena naturaleza, en un área protegida.

¿Ya están pensando en el festival de 2026?

¡El año que viene más y mejor!

Siempre estamos ideando cosas nuevas. Este año, por ejemplo, haremos una masterclass y colaboramos con Crescendo de la Fundación de amigos del Teatro Real. Para el futuro tenemos alguna idea muy grande, quizás para 2027. La ilusión no nos falta.

¿Y ampliar fechas?

Dependerá de los fondos. Pero la intención está. Lo que queremos es ofrecer una experiencia que combine calidad, emoción y un reto artístico. Que el experto disfrute de un programa técnico, y que el público más general también se sienta cautivado. La clave es romper barreras, y que todo el mundo pueda sentir la música en un entorno único.