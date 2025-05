Lisboa, destino de grandes eventos culturales

Lisboa acoge grandes eventos año tras año y en 2025 no será diferente. Durante todo el año, el destino será el epicentro de espectáculos de teatro y cine, festivales y conciertos, ferias de artesanía y mucho más, lo que atraerá a miles de visitantes de todos los tipos.

Eventos culturales

Los amantes del arte y la cultura encontrarán en Lisboa innumerables eventos que celebran la diversidad artística, desde ferias y exposiciones hasta artesanía tradicional, pasando por eventos tecnológicos y otros dirigidos a la comunidad LGTBIQ+.

En junio, del 14 al 22, Lisboa acoge uno de los mayores eventos de celebración y afirmación de los derechos de las personas LGTBIQ+ en Europa: EuroPride. Por su parte, la mayor feria de artesanía de la Península Ibérica y la segunda de Europa, FIA - Feira Internacional do Artesanato, celebra una nueva edición del 28 de junio al 6 de julio. Y Lisboa Games Week, el mayor evento nacional de videojuegos, vuelve a la FIL del 20 al 23 de noviembre para una nueva edición llena de diversión y entretenimiento.

Conciertos y festivales de música

Durante el año 2025, Lisboa también acogerá a algunos de los grandes nombres del panorama musical nacional e internacional en sus conciertos y festivales. Del 10 al 12 de julio vuelve una nueva edición del festival NOS Alive, que se celebra en el paseo marítimo de Algés y reúne a más de 60 artistas y bandas repartidos en 3 escenarios.

Para terminar julio por todo lo alto, Lionel Richie ofrecerá un concierto en el MEO Arena el 29 de julio, dentro de su gira «Say Hello To The Hits». Del 14 al 17 de agosto, el Parque Urbano Costa da Caparica acogerá de nuevo el mayor festival dedicado a la música lusófona, O Sol da Caparica.

Espectáculos y artes escénicas

En 2025, Lisboa acogerá una gran variedad de espectáculos, pasando por circo, teatro y ópera, sin olvidar los shows de magia. En referencia a estos últimos, en agosto regresa un año más el Festival Internacional de Magia de Calle Lisboa Mágica, uno de los más populares en su categoría.

A finales del mes de agosto y principios de septiembre se celebrará Operafest, el evento ideal para los amantes de la ópera que reúne espectáculos en diversos puntos de Lisboa y Oeiras.

Con una agenda diversificada, Lisboa es el destino ideal para vivir experiencias imperdibles, reforzando su identidad como referencia en cultura, innovación y entretenimiento.