Meliá Costa Atlantis, el nuevo referente de confort y naturaleza en el norte de Tenerife

Abrir galería completa La brisa atlántica y la energía volcánica de Tenerife vuelven a abrazar a un clásico renovado. El nuevo Meliá Costa Atlantis reabre sus puertas en Puerto de la Cruz convertido en una joya del grupo Meliá Hotels & Resorts, tras una profunda transformación que eleva la experiencia del viajero hacia nuevos estándares de confort, estilo y conexión con la naturaleza. Antes conocido como parte de la marca Sol, este emblemático hotel inicia una nueva etapa bajo el sello Meliá, con una reforma integral que ha supuesto una inversión de casi cuatro millones de euros, impulsada por GMA Corporate y Atom Hoteles Socimi, propietarios del inmueble. La metamorfosis responde al compromiso del grupo por enriquecer su presencia en los destinos vacacionales más deseados, apostando por un turismo más consciente y de calidad. Un enclave privilegiado entre el Teide y el Atlántico Situado frente a la playa de Martiánez, con vistas de ensueño al Océano Atlántico y al imponente Teide, el hotel invita a una inmersión total en la esencia natural y cultural del norte de la isla. Con esta apertura, Meliá Costa Atlantis se convierte en el primer establecimiento de la marca Meliá en esta región, consolidándose como un motor clave para revitalizar el turismo premium en la zona. El hotel dispone de 290 habitaciones, 80 de ellas pertenecientes al exclusivo servicio The Level, además de 2 suites presidenciales, todas rediseñadas bajo un concepto moderno, luminoso y funcional. Muchas ofrecen impresionantes panorámicas y están equipadas para brindar el máximo confort, tanto a quienes viajan por placer como a quienes buscan un espacio para combinar trabajo y descanso. The Level: un universo de distinción Entre sus grandes atractivos destaca The Level, el servicio premium de Meliá diseñado para los huéspedes más exigentes. Quienes eligen esta experiencia disfrutan de habitaciones de categoría superior, atención personalizada, acceso a espacios privados, lounge exclusivo, zonas de relax, y servicios diferenciados como check-in y check-out independiente. Una forma de alojarse que prioriza la privacidad, el confort y el detalle, en un entorno donde el lujo se siente sin estridencias. Gastronomía con alma local La propuesta culinaria del hotel ha sido cuidadosamente reformulada para acompañar esta nueva etapa. En el restaurante Rumba, los sabores del mundo se dan cita con los productos y recetas locales, en un buffet internacional que invita a saborear cada momento del día en un ambiente elegante y relajado. Para quienes buscan un rincón más informal, el Boreal Lobby Bar ofrece una carta de cócteles y aperitivos para disfrutar frente al océano, mientras que el O’lula Pool Bar propone un ambiente distendido junto a la piscina, ideal para dejarse llevar por el ritmo pausado del verano canario. Un spa en las alturas con alma volcánica Uno de los espacios más singulares del renovado Meliá Costa Atlantis es su exclusivo YHI Spa, situado en la 14ª planta bajo una cúpula de cristal que lo convierte en un verdadero santuario del bienestar. Desde allí, las vistas al mar y al Teide son tan envolventes como sus tratamientos. El circuito hidrotermal —con chorros, camas de burbujas, sauna, baño turco, fuente de hielo y más— ha sido concebido para mimar cuerpo y mente. Aquí, el agua se convierte en el hilo conductor de una experiencia sensorial que invita a desconectar de todo... y reconectar con uno mismo. Mucho más que vacaciones: un estilo de vida Con su reapertura, Meliá Costa Atlantis no solo se reafirma como un hotel de referencia en las Islas Canarias, sino que propone un nuevo concepto de wellbeing consciente, en el que el descanso, la nutrición equilibrada, las actividades de mindfulness y el respeto por el entorno natural se integran como pilares esenciales de la experiencia. Un destino ideal para quienes buscan más que sol y playa: una vivencia renovadora donde lujo, naturaleza y bienestar fluyen en perfecta armonía. Meliá Costa Atlantis Dirección: Avenida Venezuela, 15 38400 Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife) Teléfono: 922 37 45 45 Email: [email protected] WEB FACEBOOK INSTAGRAM TWITTER No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

