La guitarra de Yerai Cortés en un entorno privilegiado dentro del Tío Pepe Festival

El músico actuará en el mágico Patio de la Tonelería dentro del Tío Pepe Festival el 14 de agosto

Desde que en 2024 protagonizara la película documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, dirigida por C. Tangana, su nombre se ha multiplicado en festivales de todo el país. Es como si el mundo hubiera descubierto, de repente, el virtuosismo de uno de los guitarristas flamencos más importantes de la última década.

Yerai Cortés llega a la bodega TIO PEPE tras publicar su álbum debut y protagonizar la primera película de Antón Álvarez (C. Tangana)

El filme, dirigido por Antón Álvarez, conocido como C. Tangana en su faceta musical, ha conseguido el premio GOYA 2025 en la categoría 'Mejor Película Documental'.

Su esperado primer álbum de estudio, "La Guitarra Flamenca de Yerai Cortés" (Sony Music, 2024). es, en realidad, el disco de una peli, la peli de un disco.

El debut musical de Yerai cuenta con colaboraciones de nombres tan relevantes como Remedios Amaya, La Tania, Israel Fernández o Farruquito, que se entrecruzan con los testimonios de toda una familia y su relato a lo largo del álbum. Una historia contada a través de 14 obras maestras de un virtuosismo exacerbado a la guitarra.

Yerai Cortés - “Guitarra Coral”

Macarena Campos, Salomé Ramírez, María Reyes, Elena Crespo, Nerea Domínguez, Marina Medina, palmas y coros

Y entre las citas que tiene cerradas este año está el ciclo Solera y Compás del Tío Pepe Festival, que no es un concierto más, pues a su embrujo y el quejío del coro que acompaña al músico, se suma el entorno de esta bodega centenaria.