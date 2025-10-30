Incentivos para el turismo de Taiwán en Singapur

jueves 30 de octubre de 2025 , 08:04h

Una exhibición de la Administración de Turismo de Taiwán atrae a los visitantes a la feria de viajes Time To Fly, de Singapore Airlines, celebrada del 24 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones Suntec de Singapur.

La Administración de Turismo prevé que la feria aumentará la cantidad de visitantes en el cuarto trimestre de 2025 y el primer semestre de 2026.

La feria “Time To Fly” que se celebró del 24 al 26 de octubre de 2025, ofreció complementariamente, la promoción también online en las mismas fechas.

El objetivo de la feria es ofrecer más de 380.000 billetes con descuento de Singapore Airlines y Scoot para destinos globales.

Para Taiwán, esta feria representa:

Una oportunidad estratégica de captar viajero de Singapur, un mercado clave en Asia-Pacífico.

Un punto de observación de cómo la TTA articula campañas de marca (“Take a Sip of Taiwan”) y colabora con aerolíneas y agencias para posicionar el destino.

Un ejemplo de “trabajo de feria” para turismo con componentes de promoción, ofertas de viaje, interacción con público especializado y consumidor final .