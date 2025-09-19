ABBA The New Experience Revolution llega a Madrid

viernes 19 de septiembre de 2025 , 08:03h

"ABBA The New Experience Revolution" no es solo un tributo, sino una reimaginación vibrante y revolucionaria de la magia del legendario grupo sueco ABBA.

Tras más de una década de trayectoria consolidándose como una de las mejores bandas tributo a nivel internacional, ABBA The New Experience presenta su espectáculo más ambicioso y emocionante hasta la fecha.

Revolution va un paso más allá de la mera interpretación de los grandes éxitos.

Este espectáculo ofrece una nueva dimensión visual y emocional, con una puesta en escena renovada y una mayor interacción con el público, acercándolos al universo ABBA de una manera personal e inolvidable. Se trata de una experiencia inmersiva diseñada para evocar la euforia y la atemporalidad de las canciones que nos han marcado.

Prepárense para revivir los icónicos temas de ABBA como "Dancing Queen", "Mamma Mia", "Waterloo" y muchos más, interpretados con la misma calidad, elegancia y magia que caracterizaron al grupo original. "ABBA The New Experience Revolution" es la oportunidad perfecta para sumergirse en la esencia de ABBA como nunca antes, sintiendo su música más viva y cercana que nunca.

Es un viaje nostálgico y electrizante que conquistará tanto a los fans de siempre como a las nuevas generaciones.

Teatro Lope De Vega (Madrid)

domingo 14 diciembre 2025 11:30 horas