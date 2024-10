Sonrisas y Lágrimas se estrena en diciembre de 2024 en Madrid

jueves 17 de octubre de 2024 , 09:38h

Se cumple el 75 aniversario de la publicación de las memorias de María Von Trapp, la historia que cambió para siempre el mundo de los musicales

Sonrisas y Lágrimas arrasó con 5 Tonys y 5 Oscars y ahora llega a Madrid con un gran elenco de más de 40 jóvenes promesas

El viernes 6 de diciembre de 2024 se estrena en el Teatro Bellas Artes de Madrid “Sonrisas y Lágrimas – The Sound of Music Young Edition”. 42 jóvenes actores de entre 7 y 18 años conformarán los elencos que darán vida al legendario musical de Howard Lindsay y Russel Crouse. Sonsoles Rz-Villar Mac-Veigh asume la dirección de esta nueva producción de Glee Club Academy que cuenta con la única licencia oficial del musical en España otorgada por Concord Theatricals The Sound of Music Youth Edition.

En el 75 aniversario de la publicación de las memorias de María Von Trapp llega de nuevo a Madrid el musical de musicales que arrasó con 5 premios Tony tras su estreno en 1959 y con otros 5 premios Oscar en su versión cinematográfica 10 años después.

Esta producción cuenta con un plus de valor social, todo el beneficio generado se donará a Fundación Altius España, una entidad sin ánimo de lucro, con más de 20 años de trayectoria, dedicada al acompañamiento integral a familias en situación de vulnerabilidad social con el objetivo de conseguir su inserción social y laboral. El apoyo en la cobertura de necesidades básicas, la formación en oficios, la orientación laboral, bolsa de empleo y los servicios de integración social, conforman sus áreas de intervención básicas. En 2023 atendió en distintos proyectos a más de 50.000 personas en la Comunidad de Madrid.

SINOPSIS

'"The Sound of Music/ Sonrisas y Lágrimas" está basado en las memorias de Maria Von Trapp.

Ambientado en Austria, finales de los años 30 del siglo XX, el musical cuenta la historia de María, una novicia que acepta un trabajo como institutriz de una familia numerosa mientras decide si quiere convertirse en monja.

Rápidamente establece una conexión especial con los niños a través de la música enamorándose de ellos y, finalmente, de su padre viudo, el capitán Von Trapp.

A las puertas de la Segunda Guerra Mundial, al capitán le ordenan aceptar un encargo en la marina alemana, pero se opone a los nazis.

Él y María elaboran un plan para huir de Austria con los niños.

Muchas canciones del musical se han convertido en míticas:

"Do-Re-Mi", "My Favorite Things", "Edelweiss", "Climb Every Mountain" y la canción principal “The Sound of Music".

