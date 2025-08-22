Monsieur Periné regresa a España con cuatro conciertos en septiembre

viernes 22 de agosto de 2025 , 08:08h

… y un nuevo single que verá la luz el 28 de agosto

El grupo colombiano Monsieur Periné, ganador de dos Latin Grammy y referente de la nueva música latina, vuelve a España para reencontrarse con su público con cuatro conciertos muy esperados: 5 de septiembre (Vive Latino Zaragoza), 8 de septiembre (Sala Razzmatazz, Barcelona), 11 de septiembre (Sala Moon, Valencia), 12 de septiembre (Sala Movistar Arena).

Antes de esta gira, la banda lanzará el próximo 28 de agosto su nuevo single, una canción fresca y vibrante que mantiene la esencia de su sonido mestizo y colorido, combinando pop alternativo y ritmos latinoamericanos.

Con una trayectoria marcada por el éxito internacional y un directo cargado de energía, Monsieur Periné promete un reencuentro inolvidable con sus seguidores en España, presentando nueva música y repasando los temas que les han convertido en una de las bandas más originales y queridas de Latinoamérica.

Una gira que celebra el presente y el futuro de Monsieur Periné

El tour español será una oportunidad única para disfrutar de su propuesta artística en vivo, donde se fusionan la sofisticación musical, la alegría de su puesta en escena y la cercanía con el público.

El grupo llega con renovada fuerza y una producción que hará de cada concierto una auténtica fiesta musical.

