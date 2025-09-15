La aerolínea PLAY te lleva al espectáculo de las auroras boreales

lunes 15 de septiembre de 2025 , 09:36h

PLAY, la aerolínea islandesa low cost, anuncia una nueva promoción exclusiva que permitirá a los viajeros españoles descubrir Islandia este otoño e invierno a precios irresistibles, coincidiendo con la temporada en la que las auroras boreales alcanzan su máximo esplendor.

La oferta estará disponible para reservas realizadas hasta el 19 de septiembre, en viajes comprendidos entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, con salida desde Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Islandia se prepara para convertirse en uno de los destinos más deslumbrantes de los próximos meses, con noches despejadas y condiciones idóneas para contemplar este fenómeno natural único.

Con PLAY, la aventura empieza a bordo. Los viajeros españoles podrán disfrutar de una experiencia memorable que combina cielos iluminados por las auroras con paisajes de glaciares, géiseres, cascadas y volcanes.

Con salidas desde siete ciudades españolas, PLAY refuerza así su compromiso de acercar Islandia al público español, facilitando el acceso a un destino que se caracteriza por su naturaleza salvaje y su carácter inspirador. Con más de cuatro años en el mercado, la aerolínea ha consolidado su presencia como una alternativa accesible, moderna y con un servicio cuidado para descubrir todo lo que el país tiene por ofrecer.