Maratón de Jerusalén, cita clave para los aficionados del running

El 27 de marzo Jerusalén volverá a convertirse en un escenario multitudinario de uno de los principales eventos de running de Israel. La 15ª edición del Maratón Internacional "Winner" de Jerusalén conectará deporte, comunidad y el espíritu único de la ciudad.

Con el paso de los años, este evento anual ha alcanzado el estatus de marca internacional muy reconocida, convirtiéndose en una cita clave en el calendario para los aficionados del running, desde atletas profesionales hasta amateurs que buscan un desafío significativo.

La singularidad del Maratón de Jerusalén reside en la combinación excepcional que ofrece: recorridos desafiantes que atraviesan sitios históricos y paisajes impresionantes, una rica experiencia turística y un ambiente de comunidad internacional. La ubicación de la ciudad y su patrimonio histórico crean una experiencia verdaderamente distintiva para los corredores. El maratón incluirá una amplia selección de categorías de carrera: maratón completo, medio maratón, carrera de 10 y 5 km y circuitos familiares y comunitarios.

Los cinco países con más participantes en el maratón de este año hasta el día de hoy son: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Sudáfrica y Australia. España también cuenta con una representación.

Historias de participantes

El Corredor de los 100 maratones

Czeslaw Nowakowski, polaco de 78 años, comenzó su trayectoria como corredor a los 60 años. Tras sufrir seis infartos y someterse a una cirugía de bypass, descubrió que correr era su forma de afrontar los desafíos de la vida. Este año, marcará un hito especial al correr su maratón número 100 en Jerusalén.

Volver al lugar donde el corazón se detuvo

En 2022, Ilan Zimerman, de Sídney, Australia, se desplomó en un campo de fútbol en Israel durante los Juegos Macabeos. Su corazón se detuvo durante largos segundos, hasta que un paramédico le devolvió a la vida. Lo que debería haber sido un feliz recuerdo deportivo se convirtió en un trauma que llevó consigo a casa. Ahora, Ilan regresa a Israel en su primera carrera para completar un medio maratón, corriendo junto a su esposa. Un claro ejemplo de resiliencia y logro.

Corriendo para honrar a su amigo

Javier, un cristiano evangélico de Argentina, y su amigo Andrew planeaban correr juntos el Maratón de Jerusalén. Andrew era un amante de maratones que había completado la Maratón de Jerusalén tres veces, y no dejaba de insistirle a Javier que entrenara con él para que algún día pudieran correrlo juntos. Andrew murió en un accidente automovilístico antes de que pudieran cumplir su sueño. Javier decidió honrar a su amigo y el plan que siempre compartían, y correr su primer maratón en Jerusalén este año.

El maratón que reúne a las familias

Jacob Lipson, de Australia, convenció a su esposa, a su hermano y a su sobrino, que viven en Reino Unido, para viajar a Israel y participar juntos en el Maratón de Jerusalén. Las dos familias se vieron por última vez en Jerusalén en 2012, para el bar mitzvá del sobrino; ahora, ha pasado más de una década y regresan a Israel una vez más.