Pamplona impulsa un año repleto de experiencias y actividades en torno a la pelota vasca

jueves 26 de febrero de 2026 , 09:30h

La capital navarra propone un año repleto de experiencias singulares y actividades en torno a la pelota vasca para fortalecer su identidad cultural y atraer a los visitantes más allá de los Sanfermines.

Pamplona presenta un proyecto transversal que parte de la tradición pelotazale de la ciudad para construir una apuesta turística y cultural, con una ambiciosa programación anual que ofrece una experiencia de viaje basada en la pelota vasca. El destino navarro está profundamente vinculado a esta práctica que trasciende lo deportivo para ser una de las principales referencias culturales e identitarias de la ciudad, que además es una muestra de los valores locales como el respeto al rival y la elegancia del juego.

El Ayuntamiento de Pamplona ha presentado en Madrid todas las actividades, campeonatos y campeonatos y eventos pelotazales para este 2026. El evento ha contado con la presencia del ex-pelotari Mikel Idoate, quien ha dado a conocer de primera mano la historia y práctica de este deporte.

La ciudad apuesta por la pelota vasca, un deporte que forma parte de su identidad desde hace siglos, como eje estratégico para fortalecer su identidad cultural, dinamizar la actividad local y atraer nuevos públicos a lo largo de todo el año, ampliando así su proyección más allá de los tradicionales Sanfermines. Este enfoque busca consolidar a Pamplona no solo como un referente mundial de este deporte, sino también como un destino cultural definido por una tradición viva. En Pamplona, la pelota vasca no se entiende únicamente como una práctica deportiva, sino como una expresión colectiva profundamente arraigada en la vida cotidiana, vinculada al espacio público y a la forma de relacionarse de la ciudad.

Cultura e identidad: la pelota como patrimonio vivo

La capital navarra, histórica cantera de grandes pelotaris y referente internacional de este deporte, convierte la pelota vasca en una herramienta de cohesión social, dinamización económica y desestacionalización turística, ampliando su atractivo más allá de las fechas tradicionales de los Sanfermines.

El Ayuntamiento de Pamplona presenta un programa integral de actividades para este 2026 que gira en torno a la Pelota e incluye varias visitas guiadas que permiten conocer de cerca la profunda relación de Pamplona con la pelota vasca. Una de las principales es la Ruta Temática sobre la Historia de la Pelota Vasca, que recorre los puntos clave de la ciudad relacionados con este deporte. Este recorrido, dirigido por un guía especializado, termina con una exhibición en vivo de las diferentes modalidades de pelota vasca, permitiendo al público experimentar en directo la emoción del juego.

Otra visita destacada es la Visita Guiada Pamplona y la Pelota Vasca, que integra la historia de la ciudad con el deporte, visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad vinculados con la pelota. La oferta de visitas guiadas se complementa con una visita a la catedral “a la luz de las velas” una experiencia inmersiva que permite descubrir las estancias del templo, así como su vinculación con la pelota vasca.

Las personas alojadas en los hoteles de la ciudad contarán con visitas guiadas gratuitas para descubrir la historia de la ciudad y las peculiaridades de la pelota vasca. Además, una exposición monográfica dedicada a la evolución histórica del deporte recorrerá diferentes puntos de la ciudad durante todo el año.

La gastronomía también tendrá un papel relevante con el evento A Mano y Cuchara, que pondrá en valor la fusión del deporte, la cultura y la comida. En esta cita, restaurantes y bares de la ciudad maridarán los mejores productos locales de temporada con la tradición pelotazale. De este modo, Pamplona no solo acoge partidos, sino que convierte la pelota en una experiencia integral que invita a vivir la ciudad desde una perspectiva auténtica.

Un legado cultural y artístico con proyección internacional

La importancia de la pelota vasca trasciende fronteras gracias a un legado histórico que ha germinado en los cinco continentes. Hoy, su presencia global es una realidad consolidada en latitudes tan diversas como India, Chile, Filipinas, EE. UU. o México.

La pelota ha tenido gran influencia en artistas como Jorge Oteiza quien teorizó sobre el frontón como un espacio metafísico, vinculando el deporte con la vanguardia escultórica del siglo XX. Por ello, durante este año 2026 la ciudad rendirá tributo al legado de este fabuloso artista, cuyo universo creativo reside en su museo de Alzuza (Pamplona) con visitas guiadas a la ciudad para interpretar algunas de las obras que jalonan el paisaje urbano de la capital.

En materia de eventos internacionales, la cita más destacada es el Congreso Internacional de Pelota Vasca para posicionar a Pamplona como epicentro de este deporte, abrir un debate sobre su futuro analizando tendencias, retos y oportunidades y también para dar a conocer el nuevo producto turístico en torno a la pelota.

Un año lleno de competiciones de pelota vasca

Pamplona también acogerá a lo largo de 2026 competiciones de gran relevancia para los amantes de la pelota vasca. El frontón Labrit “La bombonera” volverá a acoger diferentes partidos profesionales de pelota, en los que destaca los campeonatos de manomanista, 4 ½, parejas; o durante los sanfermines el campeonato de pelota de San Fermín. Otros eventos deportivos como Emakume máster cup (campeonato de pelota femenino), campeonato de remonte, etc. son otras citas obligadas que completan el calendario de pelota durante todo el año.

“Vive el Remonte” es un campeonato de remonte en el que visitantes podrán disfrutar de esta modalidad deportiva originaria de Pamplona, viendo a los pelotaris utilizar la cesta para lanzar la pelota a gran velocidad. En el frontón Labrit y otros frontones de la ciudad, también se podrán disfrutar de diferentes “Desafíos Pelotazales” en las que se mostrarán diferentes modalidades de este deporte.

Con esta programación estructurada y transversal, Pamplona no solo reivindica su tradición pelotazale, sino que la proyecta como elemento diferenciador en el ámbito internacional. La ciudad transforma un legado centenario en motor contemporáneo de desarrollo cultural y turístico.