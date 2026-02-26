iryo y Pimec firman un acuerdo para impulsar la movilidad empresarial

jueves 26 de febrero de 2026 , 08:45h

iryo y Pimec han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar una movilidad más flexible, sostenible y conectada de las pymes y los profesionales autónomos.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el CEO de iryo, Fabrizio Favara, han formalizado el acuerdo en un acto institucional celebrado en la sede corporativa de la organización empresarial.

El convenio establece un marco de colaboración para la promoción y difusión de los servicios ferroviarios de alta velocidad de iryo entre el tejido asociativo de Pimec. En este sentido, las pymes y autónomos dispondrán de condiciones preferenciales y descuentos para viajar con la compañía ferroviaria, que cuenta con hasta 22 frecuencias diarias entre Madrid y Barcelona, además de los corredores transversales que conectan Cataluña con Andalucía, facilitando así nuevas soluciones de movilidad que contribuyan a mejorar la competitividad y la conectividad empresarial. Asimismo, el acuerdo contempla la colaboración entre Pimec e iryo para explorar nuevas sinergias en iniciativas de interés común y a favor del tejido empresarial.

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha puesto en valor la alianza entre la entidad y “un operador estratégico como Iryo, ya que nos permite ofrecer a nuestras pymes soluciones de movilidad eficientes, competitivas y alineadas con los retos actuales de sostenibilidad”. En este sentido, ha señalado que “la conectividad es hoy un factor estratégico para la productividad y el crecimiento empresarial, y facilitar desplazamientos de calidad, seguros y sostenibles contribuye directamente a mejorar la competitividad del tejido productivo”.

Por su parte, el CEO de iryo, Fabrizio Favara, ha manifestado que “la colaboración con Pimec supone un paso más en nuestro compromiso de convertir la alta velocidad en una herramienta estratégica para las empresas y, especialmente, para las pymes y los autónomos, que son un motor clave de la economía española. En iryo trabajamos para ofrecer soluciones de movilidad eficientes, sostenibles y adaptadas a sus necesidades reales, con el objetivo de integrar el tren en sus desplazamientos habituales de negocio en rutas clave como lo es Barcelona-Madrid”.