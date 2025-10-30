HUAWEI Pura 80 Series redefine la fotografía móvil en su llegada a España

HUAWEI vuelve a la vanguardia con el lanzamiento en España de HUAWEI Pura 80 Series, una evolución que hereda y eleva el legado de HUAWEI Pura 70 Ultra. Incorpora cámaras más potentes con sensores de mayor tamaño, mejor rendimiento en baja luz y tecnologías para escenas de alto contraste. El objetivo principal es ofrecer imágenes y vídeos más nítidos, detallados y realistas, reafirmando a HUAWEI como una de las referencias para quienes priorizan la calidad fotográfica en su smartphone.

Diseño con carácter propio

Los nuevos HUAWEI Pura 80 Ultra y HUAWEI Pura 80 Pro —este último en color Glazed Red— elevan la estética de la serie con un diseño inspirado en los clásicos rayos de sol de la alta joyería y la relojería de lujo, generando profundidad visual y un elegante juego de luces y sombras.

En esta línea, HUAWEI Pura 80 Ultra incorpora un detalle icónico: su lente está enmarcada por un anillo dorado que dibuja un símbolo orientado hacia delante. Este rasgo refuerza la identidad de la serie y expresa el carácter avanzado de la marca, convirtiéndose en el foco visual del dispositivo.

Excelencia fotográfica redefinida

HUAWEI Pura 80 Pro integra una cámara Ultra Lighting de 1 pulgada diseñada para aprovechar al máximo la luz y ofrecer imágenes nítidas y detalladas incluso en baja iluminación. La completa una cámara Ultra Chroma, que reproduce colores fieles —también de noche— para capturar escenas llenas de matices y realismo.

Por su parte, HUAWEI Pura 80 Ultra estrena una cámara dual con teleobjetivo conmutable que combina un sensor de gran tamaño con dos longitudes focales (3,7x y 10x), aportando mayor versatilidad. Esta solución permite retratos con efecto cinematográfico y primeros planos de gran nitidez, destacando cada detalle con una profundidad muy marcada.

Sobre esta base, la nueva generación de HUAWEI XMAGE aporta un salto tangible en fotografía móvil a HUAWEI Pura 80 Series. Gracias al mayor sensor teleobjetivo de la industria y a nuevos algoritmos de procesamiento, obtiene imágenes muy nítidas incluso con zoom elevado o con poca luz: desde microdetalles arquitectónicos hasta panorámicas nocturnas de ciudad, con un color preciso y bien equilibrado.

Además, HUAWEI Pura 80 Series está diseñada para conciertos, eventos y espectáculos: permite grabar vídeo 4K con gran nivel de detalle y colores vivos incluso a larga distancia, de modo que cada escena pueda recordar cada detalle con precisión.

Innovación impulsada por IA

Además de su avanzada tecnología fotográfica, HUAWEI Pura 80 Pro y HUAWEI Pura 80 Ultra incorporan un nuevo botón inteligente con IA: una función configurable que da acceso instantáneo a herramientas clave —como cámara, linterna o lente con IA— y se adapta a los hábitos de uso de cada uno de los usuarios. La función asignada se ejecuta al instante con un toque y, el lector de huella integrado añade seguridad y fluidez al proceso.

En la misma línea de simplificar el día a día, la experiencia de comunicación se refuerza con un sistema de cancelación de ruido con IA que actúa tanto en entrada como en salida de voz. El resultado son llamadas nítidas y sin interrupciones, incluso en entornos ruidosos, al aislar la voz del usuario y suprimir el ruido ambiente.

Potencia y rendimiento sin límites

Tanto HUAWEI Pura 80 Pro como HUAWEI Pura 80 Ultra están equipados con una batería de 5.170 mAh, que ofrece autonomía de sobra para todo el día. Además, soporta carga rápida por cable de 100 W y carga inalámbrica de 80 W ¹, lo que permite recuperar energía en muy poco tiempo, con o sin cables.

Gracias a la combinación de batería de gran capacidad y carga ultrarrápida, los usuarios disfrutan de más horas de uso con menos paradas, manteniéndose conectados y con un rendimiento sostenido.

Máxima durabilidad

HUAWEI Pura 80 Ultra incorpora Kunlun Glass de segunda generación con tecnología Crystal Armor, el cristal nano-microcristalino propio de HUAWEI que añade una capa de protección avanzada. Una avanzada capa de protección que mejora la resistencia a los arañazos hasta 16 veces y aumenta la resistencia a caídas en un 25 %, ofreciendo una durabilidad sobresaliente para el uso diario y un rendimiento constante y sin preocupaciones.