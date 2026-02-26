El (plagio) Superman filipino se podrá ver el 6 de marzo en Madrid

jueves 26 de febrero de 2026 , 08:30h

El plagio filipino de “Superman”, titulado “Captain Barbell” (1986), se proyectará en versión remasterizada en alta definición el viernes 6 de marzo a las 22:30 horas en el mk2 Cine Paz de Madrid. Se trata de una nueva sesión de “cine cutre” organizada por el Festival Internacional CUTRECON y la distribuidora Trash-O-Rama.

“Captain Barbell” es “la respuesta filipina a Superman, si Superman se hubiera criado a base de telenovelas y su banda sonora la compusiera el primo torpe de John Williams en un teclado Casio”, según señala jocosamente Carlos Palencia, director de CUTRECON y uno de los principales responsables de que la película llegue a Madrid.

El filme adapta con bastante fidelidad un célebre cómic creado por Mars Ravelo, autor conocido como el Stan Lee filipino, quien no dudaba en inspirarse en superhéroes occidentales de éxito. En concreto, “Captain Barbell” no sólo toma ideas del ya citado “Superman”, sino también de otro popular personaje de DC Comics como “Shazam”, ya que el protagonista es un niño que se convierte en un justiciero adulto cuando pronuncia unas palabras mágicas al mismo tiempo que levanta una pesa.

En palabras de Palencia, la película “desborda encanto involuntario, gracias a sus villanos con caretas de bazar, coreografías que parecen ensayadas durante la pausa del almuerzo y unas escenas de vuelo donde el fondo se mueve en la dirección equivocada, haciendo que Barbell parezca que vuela marcha atrás por culpa de un montaje lamentable”.

De presentar la sesión se encargará el propio Palencia, quien también es colaborador habitual del programa “Mañana Más” de Ángel Carmona en Radio Nacional de España. Como maestro de ceremonias, contará al público anécdotas sobre el rodaje y se encargará de crear la atmósfera perfecta para el visionado del filme.

Desde la organización también explican que, como es habitual en las sesiones apadrinadas por CUTRECON y Trash-O-Rama, se permitirán la libre participación y los comentarios en voz alta del público, para “disfrutar aún más del visionado de la película”.