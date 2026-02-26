Taiwán será el foco protagonista de la 10ª edición de Hybrid Art Fair

jueves 26 de febrero de 2026 , 08:15h

con el proyecto especial Taiwan Tide – The Power of Intermittence, una exploración de la energía intermitente que define a la isla a través de la obra de siete artistas contemporáneos

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, en colaboración con Hybrid Art Fair, presentan una propuesta especial que transformará por completo una de las alas del Hotel Petit Palace Santa Bárbara, sede habitual de la feria. La propuesta, comisariada por el crítico y artista taiwanés Liu Hsing-Yu, se articula en torno al concepto de intermitencia para reflexionar sobre la identidad taiwanesa, su historia fragmentada y las dinámicas globales que la atraviesan.

La muestra ‘Taiwan Tides – The Power of Intermittence’ explora el concepto de intermitencia para describir como la isla de Taiwán se ha formado entre fuerzas cambiantes: geológicas, climáticas, históricas y sociales. El proyecto recoge esta energía discontinua y la transforma en una corriente cultural que invita a experimentar el dinamismo y la creatividad del Taiwán actual de la mano de los artistas taiwaneses que viajarán a España para presentar sus obras en diálogo directo con el público, activando la muestra con performances y encuentros. Aprovechando su presencia en Madrid, y tras la inauguración de la feria, se realizará una visita comentada Taiwan en Foco: Recorrido Hibrido, guiada por el comisario y los artistas participantes, el jueves 5 de marzo a las 13:30 horas en la zona destinada al proyecto, una ocasión excepcional para adentrarse en la vitalidad artística de la isla de Taiwán y comprender de cerca las fuerzas que impulsan su escena artística contemporánea.

Sobre el comisario

Liu Hsing-Yu, además de comisario, es crítico y artista. Su práctica se centra en la ecología, la agricultura y el género, utilizando la fotografía como herramienta participativa. Confundador del colectivo Walking Grass Agriculture, ha sido nominado a los Global Gender Impact Awards y ha recibido diversos reconocimientos en Taipéi. Ha expuesto en el Centro Pompidou de París y en 2024 obtuvo el premio KG+ SELECT en KYOTOGRAPHIE.

Sobre los artistas

LO YI-CHUN Explora las conexiones entre agricultura, política y migración global mediante materiales naturales como fibras de caña o hojas de tabaco. Ha realizado residencias en Estados Unidos y Japón, y su obra forma parte de importantes colecciones institucionales asiáticas. Presenta una performance colectiva como parte de las actividades especiales de la feria.

CHEN HAN-SHENG Combina animación experimental e instalaciones cinéticas para investigar la relación entre el ser humano y su entorno. Ha mostrado su trabajo en espacios de referencia como el Centro Pompidou y la Bienal de Bangkok.

CHIANG MEI-FANG Especialista en metalurgia del aluminio, transforma materiales industriales en objetos cargados de memoria mediante técnicas de anodización patentadas. Ganadora del Taiwan Craft Award 2023, destaca por integrar prácticas rituales en el contexto contemporáneo.

YANG YU-NING Artista visual y florista. Su obra se compone principalmente de pinturas e instalaciones espaciales. Trabaja con materiales orgánicos efímeros —como cera o alas de insectos— para activar la percepción sensorial. Recibió el Premio de Arte Contemporáneo TDCC en 2022 y ha participado en residencias en Nueva York.

CHEN YU-JUNG Compositor multimedia que desarrolla instalaciones site-specific basadas en arte sonoro, inteligencia artificial y visualización de datos. Su investigación sobre la interacción entre tecnología y ser humano ha sido reconocida con el Giga-Hertz Production Award del ZKM alemán. Presenta una performance audiovisual como parte de las actividades especiales de la feria.

LEE HENG Artista de joyería contemporánea que fusiona técnicas tradicionales con tecnologías actuales para generar nuevos lenguajes materiales. Su obra ha sido exhibida en más de diez países y forma parte de colecciones museísticas en Italia y Alemania.