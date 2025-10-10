ITA Airways presente en la Feria TTG Travel Experience de Rímini

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:33h

En la TTG Travel Experience - Feria Internacional de Turismo en Rímini, los máximos responsables de ITA Airways, el presidente Sandro Pappalardo y el CEO y director general Joerg Eberhart, han presentado a la prensa y a las partes interesadas de la industria las novedades de la temporada de invierno 2025/2026 y los resultados obtenidos en los primeros nueve meses del año.

En la temporada de invierno 2025/2026, ITA Airways volará a 53 destinos, de ellos 16 nacionales, 21 internacionales y 16 intercontinentales. Una importante novedad es el lanzamiento del nuevo vuelo directo Roma Fiumicino – Mauricio, el 7 de noviembre de 2025. El vuelo será operado con el Airbus A330neo de ITA Airways y contará con dos frecuencias semanales, con salida desde el hub de Roma Fiumicino los viernes y domingos. Estos vuelos serán nocturnos, lo que garantiza gran comodidad tanto en la ida como en la vuelta.

El 19 de diciembre de 2025 se reanudará el vuelo entre Roma Fiumicino y Malé (Maldivas) con una frecuencia diaria hasta el 6 de enero. Posteriormente, el operativo contará con tres frecuencias semanales, excepto en febrero que serán cuatro frecuencias semanales. Además, este vuelo también estará operativo durante el periodo de Semana Santa de 2026.

El operativo a Bangkok pasará de cinco a siete frecuencias semanales, a partir del 8 de diciembre, y el de Buenos Aires de nueve a diez frecuencias semanales del 16 de diciembre al 9 de enero.

En los primeros nueve meses de 2025, ITA Airways ha transportado 12,6 millones de pasajeros, de ellos 2 millones en vuelos de larga distancia, con un factor medio de ocupación del 83,4% (+2,5 puntos porcentuales respecto al pasado año). Los ingresos por pasajeros ascendieron a 2.170 millones de euros (+4% en comparación con 2024)

"Estoy orgulloso de participar por primera vez en TTG Travel Experience como presidente de ITA Airways", ha declarado Sandro Pappalardo, presidente de ITA Airways. "Nuestra Compañía es parte integrante del turismo y del Made in Italy - valores que promovemos en todo el mundo con excelencia, innovación y atención al cliente. Este evento es para nosotros una valiosa oportunidad para fortalecer las colaboraciones estratégicas y fomentar nuevas sinergias en apoyo del sector turístico nacional e internacional."

"Estos primeros nueve meses liderando ITA Airways han sido un desafío emocionante que enfrentamos con determinación y fuerte espíritu de equipo", ha declarado Joerg Eberhart, CEO y director general de ITA Airways. "Los resultados obtenidos hasta ahora son alentadores, y el hecho de que 12,6 millones d

pasajeros hayan elegido ITA Airways para sus viajes confirma la confianza de nuestros clientes y la solidez de nuestra estrategia. Me complace especialmente compartir estos resultados aquí en TTG con nuestros socios comerciales, cuya confianza continua ha sido incalculable. Miramos al futuro con el objetivo de mejorar aún más y ofrecer un excelente servicio a nuestros pasajeros. Esto es esencial para alcanzar el punto de equilibrio a finales de 2025 y embarcarnos en una nueva fase de crecimiento e inversión a partir de 2026, reforzando aún más la posición de ITA Airways en el mercado mundial, apoyada por las crecientes sinergias con el grupo Lufthansa."

ITA Airways continúa su proceso de integración en el grupo Lufthansa. Durante los nueve primeros meses del año se han implementado varias sinergias. El pasado verano dieron comienzo los acuerdos de código compartido con cinco aerolíneas del Grupo: Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines y Air Dolomiti, ofreciendo a los pasajeros más de 150 nuevas conexiones y una mejor conectividad a destinos tanto de mercados europeos como de fuera de Europa.

En febrero se puso en marcha una asociación entre Volare, el programa de fidelización de ITA Airways, y Miles & More del grupo Lufthansa. Esta colaboración permite a los miembros de Volare ganar y canjear puntos en vuelos operados por Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines y Brussels Airlines y, al mismo tiempo, los miembros de Miles & More tienen la posibilidad de obtener y canjear puntos en vuelos de ITA Airways.

Además, los pasajeros de ITA Airways tienen acceso a más de 130 salas en todo el mundo y los pasajeros de las compañías del Grupo Lufthansa pueden utilizar las salas VIP de ITA Airways de acuerdo con la modalidad de acceso prevista por las aerolíneas.

Se han unificado las operaciones de tierra y vuelo en las terminales del grupo Lufthansa en los aeropuertos de Frankfurt, Múnich y Hamburgo. Se han optimizado los horarios y frecuencias de vuelos entre los hubs del grupo Lufthansa e ITA Airways (Roma Fiumicino y Milán Linate) para ofrecer a los pasajeros una mayor variedad de opciones y tiempos de conexión más cortos.