Un viaje por el cómic en la capital portuguesa

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:36h

Lisboa es una ciudad donde el arte se vive en cada esquina: pintura, música, literatura, ilustración… y también cómic. La capital portuguesa y su región ofrecen espacios únicos y citas imprescindibles para los amantes del noveno arte, donde las imágenes y las palabras se combinan para crear universos narrativos fascinantes.

Uno de los lugares más emblemáticos es el Mural Portas do Sol, situado en el mirador del mismo nombre. Con las espectaculares vistas sobre Alfama como telón de fondo, este mural urbano rinde homenaje a algunos de los personajes más icónicos del cómic portugués e internacional, convirtiéndose en una parada imprescindible para quienes disfrutan del arte urbano y la cultura pop en un entorno histórico.

A pocos kilómetros del centro de Lisboa, en Amadora, se encuentra la Bedeteca da Amadora, un espacio íntegramente dedicado al cómic. Con una completa colección de libros, revistas y álbumes disponibles para consulta y préstamo, la Bedeteca va más allá de ser una biblioteca: organiza exposiciones, talleres y encuentros con autores, consolidándose como un verdadero punto de encuentro para aficionados y creadores.

Además, cada otoño, Amadora acoge uno de los mayores eventos de cómic de Portugal: el Festival Amadora BD. Durante varias semanas, la ciudad se transforma en el epicentro del noveno arte, reuniendo a autores nacionales e internacionales en un programa que incluye exposiciones, lanzamientos de libros, sesiones de firmas y debates. Una cita ineludible para descubrir nuevas tendencias y talentos.

Desde un mural que fusiona cultura pop y patrimonio, hasta una biblioteca especializada y un festival internacional, Lisboa y su región celebran el cómic en todas sus expresiones, invitando a viajeros y aficionados a dejarse sorprender por la vitalidad del noveno arte en Portugal.