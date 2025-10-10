Por un Camino de Santiago integrador, inclusivo y sin barreras

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:32h

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, recibió en la Praza do Obradoiro a un grupo de familias integrantes de la Asociación Nacional de Afectados de Deleción, 1P36 que realizaron el último tramo del Camino de Santiago desde Monte del Gozo. Esta acción forma parte de la programación del VIII Encuentro de Familias de esta entidad que tiene lugar en la capital de Galicia con motivo de la celebración de su constitución en esta misma ciudad hace una década.

Xosé Merelles felicitó a la entidad por su trayectoria y también porque decidieran reunirse y hacer un tramo del Camino de Santiago, que "precisamente, estamos reforzando para hacerlo cada vez más integrador, inclusivo y sin barreras". Este año 2025, culminaron el Camino de Santiago 228 peregrinos en silla de ruedas.

En este sentido, destacó la apuesta por la mejora de la accesibilidad como una de las prioridades en la elaboración y diseño del Plan Director de los Caminos de Santiago en la Comunidad de Galicia 2022-2027, que cuenta con una inversión global de 140 M€. Esta planificación, que marca su objetivo en el Xacobeo 2027, pretende avanzar en la búsqueda de la accesibilidad universal y también en la dotación de infraestructuras de acogida adecuadas.

El director de Turismo de Galicia recordó que "la accesibilidad está recogida de forma explícita en dos de las siete líneas estratégicas principales del Plan" y puso en valor también las actuaciones de su departamento en la red pública de albergues del Xacobeo para renovar y adaptar estas instalaciones.