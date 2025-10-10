Un exclusivo reloj de IWC, probado por el piloto Toto Wolff, se subasta en Bonhams

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:12h

IWC Schaffhausen, Bonhams y Laureus Sport for Good unen fuerzas en una subasta solidaria muy especial.

Una de las 100 piezas de la edición limitada del Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL Toto Wolff x Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ Team saldrá a puja con un atractivo añadido: el reloj fue puesto a prueba en la muñeca del propio Toto Wolff, CEO y director del equipo Mercedes F1, durante el Gran Premio de Singapur celebrado el pasado fin de semana.

La subasta estará abierta online en Bonhams del 15 al 25 de octubre, y culminará en directo en el escenario de la Laureus Charity Night de Zúrich. Además del reloj, los pujadores podrán optar a un polo firmado por Wolff. Los beneficios íntegros se destinarán a los programas sociales de la Fundación Laureus Suiza, que emplea el deporte como herramienta para combatir la exclusión social, la violencia y la discriminación entre niños y jóvenes.

Una pieza de ingeniería extrema

La pieza subastada pertenece a la exclusiva edición de 100 relojes dedicada al piloto de automovilismo austriaco, Toto Wolff. Su creación se remonta al Gran Premio de Arabia Saudí de 2021, cuando el austriaco llevó en su muñeca un prototipo que se hizo viral al resistir el fuerte golpe con el que descargó su tensión en plena carrera.

El secreto de esta resistencia radica en el innovador sistema de amortiguación SPRIN-g PROTECT, desarrollado por la división XPL de IWC. Este mecanismo, capaz de soportar aceleraciones de hasta 300.000 g, protege el movimiento del reloj mediante un resorte fabricado en vidrio metálico a granel, mucho más elástico que los metales convencionales, distribuyendo la fuerza del impacto antes de que alcance el mecanismo interno.

El modelo que se subastará acompañó a Wolff durante el Gran Premio de Singapur, donde Mercedes, con George Russell al volante, se alzó con la victoria.

Subasta con impacto social

“El Laureus Charity Night es uno de mis eventos favoritos porque reúne a personas comprometidas con generar un cambio social a través del deporte. Este año presentamos un reloj muy especial, usado y probado nada menos que por Toto Wolff. Con la colaboración de Bonhams esperamos atraer a más postores y lograr un resultado extraordinario”, declaró Franziska Gsell, directora de marketing de IWC Schaffhausen.

Por su parte, Penny Andrews, directora de Bonhams Watches London, recordó que en 2022 ya se recaudaron 160.000 libras en una puja similar: “Estamos encantados de participar de nuevo en esta gala solidaria. Subastar un reloj tan especial es una oportunidad única para apoyar la labor de Laureus, que ayuda a los niños a encontrar una vida mejor a través del deporte”.

El reloj sale a subasta con un precio estimado entre 80.000 y 200.000 francos suizos, y promete convertirse en una de las piezas más codiciadas del año, tanto por su exclusividad como por su propósito solidario.