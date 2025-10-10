Taiwan at Pro Weekend

viernes 10 de octubre de 2025 , 08:26h

El festival Pro Weekend de Castellón dedica una sección al talento musical taiwanés en su edición 2025

El Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España se complacen en anunciar la participación de Taiwán en el Pro Weekend Festival 2025, que se celebrará en Castellón del 15 al 18 de octubre.

El festival Pro Weekend se prepara para recibir una delegación artística de Taiwán que promete enriquecer la programación con sonidos frescos, propuestas innovadoras y una visión global del panorama musical. Entre los artistas invitados destacan FRαNKIE figura clave del hip-hop taiwanés y MR.SKIN, Dj y productor con una sólida trayectoria en la escena musical de Taiwán que serán protagonistas de esta edición, ofreciendo al público español una experiencia sonora ecléctica, electrizante y profundamente original.

Ambos artistas se presentarán en actuaciones en directo y participarán en actividades profesionales del festival, incluyendo una conferencia dedicada a explorar el mercado musical taiwanés.

CONOCE A LOS ARTISTAS

Robot Swing

Formado por cuatro de las mentes musicales más singulares de Taiwán, Robot Swing nació del amor por lo “diferente” y su deseo de crear algo “diferente”. Integrado por Chao Cheng (teclados), Yu- Ming aka Master PP (batería), Nz (bajo) y Wei Nong (guitarra), la agrupación debutó en el verano de 2022 con el álbum System Booting, una fusión de jazz, funk, soul, hip-hop, rock progresivo y folk. El disco recibió excelentes criticas y múltiples nominaciones: “Mejor Banda” y “Mejor Sencillo” en los Golden Melody Awards, “Mejor Artista Nuevo” en los Golden Indie Music Awards y ganó Mejor Artista Nuevo en los Fresh Music Awards 2023. Además fue seleccionado como almbum del año en 2022 por Blow Media. Más recientemente, obtuvieron el premio a “Mejor Actuación en Vivo” en los Golden Indie Music Awards 2024, consolidando su reputación como uno de los actos en vivo más electrizantes de Taiwán.

FRaNKIE x DJ Mr. Skin (My Language Practice Book)

Originario de Kaohsiung, FRaNKIE ganó gran atención gracias a su participación en The Rappers S2 y agotó entradas en sus conciertos principales en Taipéi y Kaohsiung en 2023. Desde 2015, ha estado activo en la escena del hip-hop de Taiwán fundando la Sociedad del Hip Hop de la Universidad FJU y actuando con la agrupación de ese momento en clubs y salas por todo el país. Conocido por su juego lírico, experimentación sonora y refleiones sobre la vida urbana y las relaciónes, sus lanzamientos destacados Frankly Speaking (2028), TRiNiTi (2020) y One Man Two Boats (2022). Recientemente, ha sido una presencia frecuente en festivales importantes y eventos en Taiwán.

DJ Mr. Skin

Músico, DJ productor y organizador de eventos. Ha sido ganador del campeonato de Red Bull 3Style Dj Taiwan en 2015, ha estado activo tanto en la escena musical de la subcultura de Taipéi como en la parte más comercial moviéndose en dos ambientes con una amplia experiencia que incluye desde presentaciones comerciales hasta festivales de música a gran escala. Actualmente es colaborador habitual de numerosos artistas y marcas. Está profundamente conectado con las comunidades de música hip-hop de Taiwán, aportando valiosos recursos culturales y redes a cada proyecto. También es el fundadod de “My Language Practice Book”, una serie de fiestas que evolucionó de pequeños encuentros a un festival musical de mil personas con el objetivo de reconectar el lenguaje y la memoria generacional a través de la música.

Sobre el PRO WEEKEND FESTIVAL

El Pro Weekend Fest es un festival musical y profesional que se celebra en Castellón de la Plana, combinando conciertos en vivo con encuentros del sector musical. Este evento, pionero en la Comunidad Valenciana, se presentará del 15 al 18 de octubre de 2025. El Pro Weekend Festival destaca por su formato showcase & conference, reuniendo a artistas emergentes, profesionales de la industria y amantes de la música en un ambiente vibrante. Además de actuaciones en directo, ofrece conferencias, networking y actividades culturales, convirtiéndose en una plataforma clave para descubrir talento y fortalecer conexiones dentro del panorama musical nacional e internacional.

PROGRAMA:

Esta participación forma parte del compromiso de Taiwán con la promoción internacional de sus talentos emergentes y el fortalecimiento de redes culturales globales. Pro Weekend Festival será el escenario perfecto para descubrir nuevas voces y activar el diálogo entre escenas musicales independientes.

Fecha: 17 de octubre

11:40–12:10 — Charla “Focus in Taiwan: Meet the Taiwanese Market”

12:10–12:40 — Actuación acústica: FRαNKIE & DJ Mr. Skin

13:00–13:30 — Actuación acústica: Robot Swing

Lugar: Habanero (Av. Ferrandis Salvador, 15, 12560 Benicàssim, Castellón)

Fecha: 17 de octubre

Hora: 22:20–22:50 — Actuación Robot Swing

Lugar: La Bohemia (Carrer Ciscar, 14, 12003 Castellón)

Fecha: 18 octubre

Hora: 16:15–16:45 — Actuación FRαNKIE & DJ Mr. Skin

Lugar: Roots (Carrer de Gumbau, 34, 12001 Castellón)

Noche taiwanesa en Madrid

Como cierre de sus presentaciones en España, el domingo 19 de octubre a partir de las 19:00 horas se celebrará una Noche Taiwanesa en la emblemática Sala Fun House de Madrid.

El evento contará con actuaciones en vivo de los artistas, creando un espacio de encuentro entre culturas, música y creatividad. Será una oportunidad única para disfrutar del talento de Taiwán en un ambiente musical.